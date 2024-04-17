ЧМ среди юниоров: сборная Эстонии по хоккею одержала на домашнем турнире первую победу
Сборная Эстонии по хоккею одержала на проходящем в Таллинне чемпионате мира (первый дивизион, группа Б) среди юниоров (U18) победу над командой Франции со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).
Уже на 7-й минуте первого периода Артем Мачленов вывел сборную Эстонии вперед. Однако в течении следующих шести минут французские хоккеисты дважды воспользовались численным преимуществом и выигрывали со счетом 2:1. За десять секунд до конца периода Давид Тимофеев сравнял счет.
В начале второго периода французская сборная снова вышла вперед, а на 17-й минуте Давид Тимофеев сделал счет равным.
На 9-й минуте третьего периода победную точку в матче поставил Роланд Лухт, реализовав большинство.
Последние десять минут игры были напряженными, но эстонские хоккеисты выстояли и одержали свою первую победу на турнире.
После трех игровых дней Литва возглавляет турнирную таблицу с 8 очками, за ней следует Словения с шестью. По три очка имеют Франция, Южная Корея и Эстония.
В пятницу, 19 апреля, эстонские хоккеисты сыграют с Южной Кореей.
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Турнирная таблица:
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