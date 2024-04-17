ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (784-й день) | Число погибших в Чернигове растет. В США проголосуют по законопроекту о помощи Украине в субботу

По предварительной информации, в Чернигове повреждения получили не менее 20 домов, сообщил глава города Александр Ломако. Под завалами могут оставаться люди.

По данным украинских властей, Россия ударила по Чернигову тремя ракетами, выпущенными из комплекса „Искандер“. Под удар попал отель, где, по неподтвержденной информации бывшего депутата Игоря Мосийчука, находились украинские военные. Также повреждены жилые дома, больницы, центральный корпус университета „Черниговская политехника“.

По последним данным, в результате российского ракетного удара погибли 17 человек, пострадал 61 человек.

Утром Россия нанесла три ракетных удара по Чернигову, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, российские войска нанесли удар „почти по центру города“.

• За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления ВС РФ.

• Вооруженные силы Украины отбили девять атак ВС РФ на лиманском направлении, 19 — на бахмутском, 11 — на авдеевском, 20 — на новопавловском, четыре — на ореховском, пять — на херсонском направлении.

• Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

• Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 64 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

• За прошедшие сутки по состоянию на 6:00 17 апреля произошло 68 боевых столкновений.

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что 17 апреля на военном аэродроме „Кряж“ в Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8. В сообщении говорится, что Россия использовала этот вертолет „в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава“.

Украинская разведка утверждает, что атаковала завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М. Как сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на источники в спецслужбах, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины утром 17 апреля атаковали авиационный завод имени Горбунова в Казани. Утверждается, что взрывы на территории завода произошли около 10 часов утра.

В ночь на 17 апреля жители Джанкоя (Крым) слышали взрывы в районе аэродрома, там произошел пожар. По данным телеграм-канала Astra, под удар попало место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. Утверждается, что аэродром атаковали двумя баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS.

Движение украинцев и крымских татар „Атеш“ утверждает, что при атаке по аэродрому в Джанкое в ночь на 17 апреля поражены зенитный ракетный комплекс С-400, а также командный пункт 5-го зенитного ракетного дивизиона 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВКС РФ.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

• Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении, три — на донецком, восемь — на авдеевском.

• На купянском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на авдеевском — улучшили тактическое положение, а на донецком и южно-донецком направлениях — улучшили положение по переднему краю.

• Войска РФ уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы „Донецк“, 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и формирований „РДК“.

• За сутки средства ПВО сбили 191 украинский беспилотник, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS и управляемую авиационную бомбу Hammer.