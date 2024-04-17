ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (784-й день) | Число погибших в Чернигове растет. В США проголосуют по законопроекту о помощи Украине в субботу
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• За прошедшие сутки по состоянию на 6:00 17 апреля произошло 68 боевых столкновений.
• Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 64 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
• За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
• Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• Вооруженные силы Украины отбили девять атак ВС РФ на лиманском направлении, 19 — на бахмутском, 11 — на авдеевском, 20 — на новопавловском, четыре — на ореховском, пять — на херсонском направлении.
• ВСУ продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают вдоль всей линии боевого соприкосновения.
• За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления ВС РФ.
• Подразделения ракетных войск ВСУ поразили один район сосредоточения личного состава ВС РФ.
Утром Россия нанесла три ракетных удара по Чернигову, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, российские войска нанесли удар „почти по центру города“.
По последним данным, в результате российского ракетного удара погибли 17 человек, пострадал 61 человек.
По данным украинских властей, Россия ударила по Чернигову тремя ракетами, выпущенными из комплекса „Искандер“. Под удар попал отель, где, по неподтвержденной информации бывшего депутата Игоря Мосийчука, находились украинские военные. Также повреждены жилые дома, больницы, центральный корпус университета „Черниговская политехника“.
По предварительной информации, в Чернигове повреждения получили не менее 20 домов, сообщил глава города Александр Ломако. Под завалами могут оставаться люди.
18 апреля в Чернигове объявлено днем траура.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что 17 апреля на военном аэродроме „Кряж“ в Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8. В сообщении говорится, что Россия использовала этот вертолет „в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава“.
Украинская разведка утверждает, что атаковала завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М. Как сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на источники в спецслужбах, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины утром 17 апреля атаковали авиационный завод имени Горбунова в Казани. Утверждается, что взрывы на территории завода произошли около 10 часов утра.
В ночь на 17 апреля жители Джанкоя (Крым) слышали взрывы в районе аэродрома, там произошел пожар. По данным телеграм-канала Astra, под удар попало место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. Утверждается, что аэродром атаковали двумя баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS.
Движение украинцев и крымских татар „Атеш“ утверждает, что при атаке по аэродрому в Джанкое в ночь на 17 апреля поражены зенитный ракетный комплекс С-400, а также командный пункт 5-го зенитного ракетного дивизиона 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВКС РФ.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении, три — на донецком, восемь — на авдеевском.
• На купянском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, на авдеевском — улучшили тактическое положение, а на донецком и южно-донецком направлениях — улучшили положение по переднему краю.
• Войска РФ уничтожили склады боеприпасов оперативно-тактической группы „Донецк“, 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и формирований „РДК“.
• За сутки средства ПВО сбили 191 украинский беспилотник, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS и управляемую авиационную бомбу Hammer.
НАТО созовет 19 апреля заседание Совета Украина — НАТО с участием Владимира Зеленского, заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг. По его словам, на заседании обсудят поставки систем ПВО и снарядов Украине.
Последние атаки России показали незащищенность Украины от ракетных ударов из-за нехватки средств ПВО. Так, 11 апреля под удар попала Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• В течение суток войска РФ нанесли четыре ракетных и 43 авиационных удара, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
• Произошло 71 боевое столкновение. На бахмутском направлении ВСУ отразили 19 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый и Клещеевка Донецкой области.
• На авдеевском направлении украинские военные отразили девять атак россиян в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново и Первомайское Донецкой области.
• На новопавловском направлении войска РФ 15 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
• Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что голосование по законопроекту о помощи Украине состоится в эту субботу.
По его словам, сегодня в течение дня в Палату поступят четыре отдельных законопроекта — о помощи Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону, а также четвертый законопроект с „другими мерами по противодействию России, Китаю и Ирану“.
Сенат (верхняя палата Конгресса) одобрил пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе общим объемом 95 миллиардов долларов более двух месяцев назад. Из этих средств Украине полагается 60 млрд долларов.
Украинские правоохранительные органы вместе с немецкими коллегами смогли установить в Германии местонахождение 161 украинского ребенка, похищенного Россией, заявила Национальная полиция Украины. Об этом председатель Нацполиции Иван Выговский сообщил на встрече с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, проходившей в Берлине.
„Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Беларусь“, — сообщил Выговский.
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