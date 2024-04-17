Правда ли, что человеку, устроившему резню в торговом центре в Сиднее, помешал россиянин?

Поскольку поступок мужчины приобрёл большой резонанс, журналисты установили его личность — и он уже успел дать интервью австралийским СМИ, которое опубликовали 15 апреля. Герой оказался вовсе не россиянином и не украинцем, а французом по имени Дэмиен Геро. 13 апреля он вместе со своим другом Сайласом Депрео отправился в торговый центр и стал свидетелем произошедшего нападения. Мужчины сразу же вооружились оградительными столбиками и попытались остановить преступника. Депрео на видео не попал, поэтому такую широкую известность не приобрёл. Сообщается, что Геро пребывал в Австралии по временной визе, которая истекает в июле, однако 16 апреля премьер-министр страны Энтони Албаниз заявил , что правительство рассмотрит вопрос продления этого документа, а в дальнейшем — и предоставления французу австралийского гражданства.

По всей видимости, в основе публикаций о том, как россиянин дал отпор напавшему на торговый центр в Сиднее, лежит снятое во время атаки четырёхсекундное видео. На ставшем вирусным ролике видно, как некий мужчина, вооружившись заградительным столбиком, не пускает преступника вверх по эскалатору. Этот посетитель ТЦ обрёл широкую известность в Сети как bollard man , то есть «человек со столбиком». В самом конце короткой видеозаписи мужчина выкрикивает нечто, похожее на русскоязычную фразу «Не подходи!».

13 апреля 2024 года преступник, вооружённый ножом, напал на посетителей торгового центра в Сиднее, убив шесть человек и ранив ещё по меньшей мере восьмерых. Позже он был застрелен сотрудницей полиции при попытке оказать сопротивление во время задержания. Причины, побудившие мужчину совершить вооружённое нападение, пока неизвестны. Отмечается , что все погибшие, кроме охранника ТЦ, — женщины. По словам родителей преступника, он страдал от психического расстройства и отказался от приёма лекарств. О подвиге предполагаемого россиянина, которого теперь якобы разыскивает вся Австралия , чтобы наградить за героизм, в тот же день рассказали многие российские СМИ (« Российская газета », РИА «Новости» , « Газета.ru », « Аргументы и факты », Life , « Царьград », RT и др.). Также эту новость обсуждали пользователи соцсетей (« ВКонтакте », « Одноклассники ») и блог-платформ . Впрочем, на следующий день некоторые издания (например, РБК ) со ссылкой на российское посольство в Австралии сообщили, что мужчина, защищавший посетителей ТЦ от преступника, оказался украинцем. На это сразу же отреагировали пророссийские блогеры в Telegram, отметившие, что «в критический момент хохол внезапно оказывается русским» и переходит на русский язык.

В тот же день французский посол в Австралии Пьер-Андре Имбер написал на своей странице в X: «Двое наших соотечественников проявили большое мужество, пытаясь остановить нападавшего. Я поблагодарил их от имени Франции, и вскоре у нас будет возможность выразить им нашу коллективную благодарность». Позже к нему присоединился и президент Франции Эмманюэль Макрон, добавив: «Двое наших соотечественников вели себя как настоящие герои. Очень большая гордость и признание».

Информации о том, что Геро имеет российское или украинское гражданство, русские или украинские корни или хотя бы когда-либо бывал в России или Украине, «Проверено» найти не удалось.

Многие российские СМИ, рассказавшие о российском происхождении «человека со столбиком», ссылались на сообщения австралийского телеканала 7News, однако «Проверено» не смогло найти на его сайте подобной информации. Возможно, корреспондент, который вёл прямой эфир с места событий в первые минуты после происшествия, действительно сказал нечто подобное, опираясь, например, на то самое четырёхсекундное видео, однако в дальнейшем канал об этом, по всей видимости, не сообщал.

Что касается фразы, сказанной Геро нападавшему и принятой многими (очевидно, ошибочно) за русскоязычное «Не подходи!», то обрывочность записи и её низкое качество не позволяют достоверно установить, что именно он крикнул. Возможно, это была французская разговорная фраза «viens pas ici», которую можно дословно перевести как «не ходи сюда».

Явление, когда человек неверно расслышал или истолковал фразу, наделив её новым значением на основании созвучия, называется мондегрином, или ослышкой. То есть в этом случае русскоязычные зрители, не знающие французского, могли «услышать» подходящую по смыслу русскоязычную фразу. Такая же участь постигла, например, песню из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», где в преимущественно русскоязычном тексте встречаются некоторые слова из французского, — интернет-пользователи рассказывают, что в одноимённой песне слышат не французское «Pourquoi pas?», а «полклопа», «кукла-фа» и другие знакомые им выражения. Ослышка может произойти и в рамках одного языка: так, некоторые признаются, что в детстве им казалось, будто Алла Пугачёва в песне «Арлекино» поёт не «Есть одна награда — смех», а «Есть одна нога на всех».

Таким образом, нет никаких оснований полагать, что Дэмиен Геро, давший отпор напавшему на посетителей торгового центра в Сиднее, имеет какое-либо отношение к России или Украине. На разошедшемся в интернете вскоре после атаки коротком видеоролике слышно, как Геро выкрикивает что-то похожее на слова «Не подходи!», но других доказательств в поддержку публикаций в СМИ нет. Судя по интервью, которые взяли у «человека со столбиком» австралийские журналисты, нет никаких причин сомневаться в том, что он гражданин Франции.

Итог: Неправда