100 дней до Олимпиады: эстонская делегация может оказаться самой маленькой с момента восстановления независимости

По словам спортивного директора Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Мартти Раю, на данный момент Эстония имеет 9 олимпийских путевок и будет представлена ​​в пяти видах спорта - велоспорте, легкой атлетике, стрельбе, плавании, фехтовании. „Во многих дисциплинах олимпийский отбор еще продолжается. По прогнозу, Эстонию на Парижской Олимпиаде могут представить 25 спортсменов, что, конечно, меньше, чем мы ожидали. Тот факт, что год от года квалификация становится все сложнее и сложнее для маленьких стран, говорит против нас. Окончательный состав сборной должен быть утвержден исполнительным комитетом ЭОК не позднее 5 июля“, — сказал Раю.

После восстановления независимости больше всего спортсменов представляло Эстонию на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где выступало 46 спортсменов, а меньше всего - на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где выступало 32 спортсмена.

Оргкомитет Олимпиады в Париже надеется, что игры во французской столице будут максимально открытыми, а за выступлением 10 500 спортсменов будут наблюдать 15 миллионов зрителей. При этом впервые в олимпийских соревнованиях примут участие одинаковое количество мужчин и женщин. На Олимпийских играх будет разыграно 329 медалей по 32 видам спорта. В программу самых престижных соревнований вошли новые виды спорта, такие как брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг на волнах

Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, также должны стать самыми экологичными. Организаторы утверждают, что в результате проведения Игр будет выброшено около 1,6 миллиона тонн CO2-эквивалента, по сравнению с 3,5 миллионами тонн в среднем от Лондона-2012 и Рио-2016. Выбросы приходятся на поездки, строительство и эксплуатацию, включая размещение, безопасность и питание.