Хоккей
17.04.2024, 18:01

Сборная Эстонии по хоккею готовится к чемпионату мира

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Сборная Эстонии по хоккею во вторник на таллиннской ледовой арене „Хааберсти“ начала подготовку к чемпионату мира, который в этом году пройдет в Литве.

Эстонская сборная в группе „Б“ первого дивизиона встретится в Вильнюсе с командами Литвы, Украины, Китая, Голландии и Испании.

На сборы главный тренер Петри Скрикко пригласил 34 хоккеиста, из которых 23 попадут в окончательную заявку. В составе команды есть как молодые игроки (например, два брата-близнеца Марек и Эрик Починок 2004 года рождения), так и опытные ветераны - 44-летний Лаури Лахесалу, для которого предстоящий чемпионат может стать рекордным - 23-м.

Окончательный состав национальной сборной будет объявлен после двух контрольных матча - в Хельсинки против сборной Китая и в Вильнюсе против сборной Литвы.

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