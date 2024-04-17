Сборная Эстонии по хоккею готовится к чемпионату мира

Эстонская сборная в группе „Б“ первого дивизиона встретится в Вильнюсе с командами Литвы, Украины, Китая, Голландии и Испании.

На сборы главный тренер Петри Скрикко пригласил 34 хоккеиста, из которых 23 попадут в окончательную заявку. В составе команды есть как молодые игроки (например, два брата-близнеца Марек и Эрик Починок 2004 года рождения), так и опытные ветераны - 44-летний Лаури Лахесалу, для которого предстоящий чемпионат может стать рекордным - 23-м.

Окончательный состав национальной сборной будет объявлен после двух контрольных матча - в Хельсинки против сборной Китая и в Вильнюсе против сборной Литвы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.