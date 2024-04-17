„Жизнь после хоккея пугает“. Латыш нашел идеальное место для завершения карьеры, но торопиться не хочет

Во время встречи с MVP Мартиньш признает, что момент, когда будет поставлена окончательная точка, его немного пугает – нет понимания, что делать дальше. Но все же в возрасте 38 лет иллюзиям уже не место. "Было множество случаев, когда спортсмены сходят с пути – появляются алкоголь, наркотики… Просто потому, что больше нечего делать. Теряются в жизни. Поэтому обязательно нужно что-то найти, чем можно было бы заняться, иначе жизнь может закончиться очень быстро…"