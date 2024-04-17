Рукотворное наводнение. Орск и Оренбург затопили, лишь бы не спорить с компанией друзей Путина
Как выяснила латвийская редакция Delfi, наводнение в российских городах Орск и Оренбург, начавшееся на прошлой неделе, может быть рукотворным. Причиной катастрофы стали действия властей, которые проигнорировали предупреждения синоптиков и климатологов.
Наводнения можно было избежать, если бы вода из Ириклинского водохранилища, находящегося в 60 километрах от Орска выше по течению реки Урал, была спущена заранее, до резкого потепления и таяния снегов. Однако руководство водохранилища побоялось принимать решения, ведь для этого нужно было поспорить с приближенными Владимира Путина.
До сих пор не известно, когда в затопленном Орске будет полностью восстановлено водоснабжение. Ну улицах города выстраиваются очереди за питьевой и технической водой. В городе до сих пор затоплены почти 7 тысяч частных жилых домов. Множество из них - по самую крышу.
Наводнение пришло в 200-тысячный город вечером 5 апреля - вода наполнила мелководный Урал и подмыла сначала одну, бетонную, потом другую, а затем и третью земляные дамбы, построенные десять лет назад для предотвращения разлива реки. Они были рассчитаны на уровень подъема воды в 5,5 метров, однако в этот раз обычно мелководный Урал поднялся на 9,6 метра.
В регионе затоплены более 15 тыс. домов, тысячи людей эвакуированы. Как минимум 5 человек погибли. В затопленных районах началось мародерство. Жители затопленных районов принялись спасать свое имущество и домашних животных самостоятельно - на собственных лодках. Министра чрезвычайных ситуаций, приехавшего в Орск с инспекцией на огромном автомобиле-амфибии, просто осмеяли - практически никакой помощи от его подчиненных затопленный город не получил. 8 апреля 2024 года более сотни жителей Орска вышли на митинг к зданию местной администрации и стали требовать встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор стал грубить, но отказаться от встречи не смог.
10 апреля вода дошла до следующего по течению города, областного центра Оренбурга с населением в 500 тысяч человек, и начала затапливать и его. Там уровень воды в Урале поднялся на 12 метров, однако последствия наводнения оказались гораздо менее катастрофическими.
Сейчас вода отступает, а в Орске опасаются эпидемии холеры.
Дамба на песке
Как выяснили журналисты российской версии журнала Forbes, бетонная дамба в Орске была построена с нарушением всех возможных технологических норм. Судебный эксперт Олег Дюкарев, проводивший по заказу федеральных властей оценку соответствия выполненных работ и их стоимости, еще в 2014 году установил, что дамба из валунов и грунта была построена не на твердом основании, а прямо на стволах деревьев, поваленных для ее строительства. Стоимость строительства составила почти 1 млрд рублей (10 млн евро).
Однако заключение Дюкарева было оспорено в суде, а дамба была принята в эксплуатацию. Вскоре после прорыва дамбы директор построившей ее компании “Спецстрой” Сергей Комаров заявил, что ее прогрызли мыши. Расследователи РБК выяснили, что семья мэра Орска Василия Козупицы, связанного со строителями дамбы, недавно купила в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) квартиру стоимостью 330 тысяч евро.
"Это называется суффозия - вымывание элементов дамбы просачивающейся водой", - объяснил Delfi ведущий российский ученый-гидрограф, специалист по наводнениям. Он работает в одной из европейских стран, но пожелал остаться неназванным из-за опасения наказания за общение с иностранными медиа, поскольку не разорвал отношения с российскими научными институциями. "Если вы строите такие сооружения не на твердом основании, вода просачивается и подмывает их“, - объясняет он.
Однако, по его словам, прорыв дамбы в Орске не был главной причиной катастрофических последствий весеннего паводка. “Причин у наводнения было три: состояние дамбы, недоучет поступления воды из притоков Урала и управление Ириклинским водохранилищем. Последняя причина - главная. Водохранилище было предназначено для спасения нижнего течения Урала от наводнений, но те, кто им управляет, не сделали то, что должны были".
Ученые предупреждали
В конце 2022 года Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) выпустила “Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ”. Его писали ведущие российские климатологи. В этом документе содержится недвусмысленное предупреждение - на реке Урал растет зимний и осенне-летний сток: "Возрастает повторяемость опасных максимальных расходов воды весеннего половодья, что повышает риски наводнений".
По данным РБК, 12 марта в Оренбурге прошло заседание рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища. Однако никаких решений о подготовке к паводку на нем принято не было.
Через три дня, 15 марта, российский Гидрометцентр выпустил прогноз весеннего половодья в стране. "В бассейне реки Урал осеннее увлажнение почвы было выше нормы (198-370%), - говорится в нем. - В первой и второй декадах апреля (на 3-5 дней позже нормы) ожидается вскрытие рек бассейна реки Урал. Максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна р. Урал ожидаются на 0,5-2,7 м выше среднемноголетних значений. На р. Урал возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных прибрежных участков в районе гг. Орск, Оренбург...".
Эта новость должна была стать руководством к действию для директора Ириклинского водохранилища.
“Можно было снизить объем наводнения, подготовить водохранилище к приему талых вод - заранее постепенно спустить воду, чтобы освободить в нем место. Это общепринятая практика”, - говорит Delfi российский специалист по наводнениям. Но судя по данным на сайте Ириклинского водохранилища, ничего подобного сделано не было.
Верхний бьеф водохранилища сохранялся на уровне 242,5 метров над уровнем моря при нормальном уровне 245 м с 15 марта до 30 марта. Свободная емкость водохранилища - 580-600 млн кубометров. Приток воды тоже был небольшим - 10,6-11 кубометров в секунду. Водохранилище сбрасывало от 15 до 60 м3/c. 29 марта прозвенел первый звонок перед грядущей катастрофой - приток воды вырос до 83 м3/c. Но сброс так и остался на уровне 60 м3/c.
30 марта приток воды подскочил в 7 раз - до 600 м3/c. Но сброс увеличили лишь до 90 м3/c - максимальной пропускной способности Ириклинской ГЭС. Этого уже было недостаточно, чтобы спускать поступающие в водохранилище талые воды.
Олигархи против природы
“Управление водным хозяйством в России - сложный процесс, и энергетики играют в нем ведущую роль, - говорит Delfi специалист по наводнениям. - Им невыгодно вхолостую сбрасывать воду из водохранилищ, ведь при этом не происходит выработка электроэнергии, а, значит, теряются деньги”.
Дело в том, что Ириклинское водохранилище входит в ведение Минприроды РФ, а Ириклинская ГЭС принадлежит энергетической компании “Интер РАО”. Фактически, это означает, что решение о спуске воды из водохранилища на Урале должно приниматься в Москве. “Интеррао” управляют личный друг Путина - Игорь Сечин, президент “Роснефти”, и Борис Ковальчук, сын другого его личного друга - Юрия Ковальчука. Министр природы Александр Козлов не может сравниться с ними во влиянии.
Приток воды продолжал расти - 31 марта он подскочил до 700 м3/с, 1 апреля - до 1000 м3/с. Но сброс так и оставался на уровне 90 м3/с.
Перелом произошел 2 апреля - приток подскочил до 1630 м3/с, водохранилище принялось сбрасывать воду со скоростью 390 м3/с. 3 апреля приток дошел до 1890 м3/с, но сброс все еще составлял менее половины этого объема - 870 м3/с. 4-го апреля вода подошла к отметке нормального уровня в 245 метров. В тот же день сброс составил 1589 м3/с. На следующий - 2170 м3/с. Начало затапливать находящиеся между дамбой и Орском села. 5 апреля в Орске размыло дамбу. В городе началось наводнение.
“Воду сбрасывали в надежде на то, что дамбы в Орске удержат, но они не справились, - говорит российский специалист по наводнениям. - Хотя достаточно было лишь подготовить водохранилище зарание - снизить уровень воды в нем, не дожидаясь паводка”. Единственным объяснением случившегося, по его словам, может быть нежелание руководства водохранилища брать на себя ответственность. Спорить с такими тяжеловесами, как Сечин или Ковальчуки, видимо, просто никто не решился.
Пострадавшим от наводнения власти Оренбургской области предложили компенсации - по 50 тысяч рублей (499,82 евро) тем, кто потерял имущество частично, и 100 тысяч (999,64 евро) - потерявшим полностью. Произвести на эти деньги ремонт затопленных домов невозможно. Сейчас рассматривается вопрос о выдаче им жилищных сертификатов, которые можно будет обменять на дешевые квартиры в других местах. Возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве дамбы в Орске. Ириклинское водохранилище заполнено полностью и продолжает сбрасывать воду вхолостую.
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