Наводнения можно было избежать, если бы вода из Ириклинского водохранилища, находящегося в 60 километрах от Орска выше по течению реки Урал, была спущена заранее, до резкого потепления и таяния снегов. Однако руководство водохранилища побоялось принимать решения, ведь для этого нужно было поспорить с приближенными Владимира Путина.

До сих пор не известно, когда в затопленном Орске будет полностью восстановлено водоснабжение. Ну улицах города выстраиваются очереди за питьевой и технической водой. В городе до сих пор затоплены почти 7 тысяч частных жилых домов. Множество из них - по самую крышу.

Наводнение пришло в 200-тысячный город вечером 5 апреля - вода наполнила мелководный Урал и подмыла сначала одну, бетонную, потом другую, а затем и третью земляные дамбы, построенные десять лет назад для предотвращения разлива реки. Они были рассчитаны на уровень подъема воды в 5,5 метров, однако в этот раз обычно мелководный Урал поднялся на 9,6 метра.

В регионе затоплены более 15 тыс. домов, тысячи людей эвакуированы. Как минимум 5 человек погибли. В затопленных районах началось мародерство. Жители затопленных районов принялись спасать свое имущество и домашних животных самостоятельно - на собственных лодках. Министра чрезвычайных ситуаций, приехавшего в Орск с инспекцией на огромном автомобиле-амфибии, просто осмеяли - практически никакой помощи от его подчиненных затопленный город не получил. 8 апреля 2024 года более сотни жителей Орска вышли на митинг к зданию местной администрации и стали требовать встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор стал грубить, но отказаться от встречи не смог.

10 апреля вода дошла до следующего по течению города, областного центра Оренбурга с населением в 500 тысяч человек, и начала затапливать и его. Там уровень воды в Урале поднялся на 12 метров, однако последствия наводнения оказались гораздо менее катастрофическими.