Стокгольмскую площадь в Нарве торжественно откроют в мае

Будут высокие гости

По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, он очень горд тем, что открытие нового красивого нарвского объекта будет частью программы празднования такого высокого уровня.

„На открытие Стокгольмской площади в Нарву 8 мая приедет посол Швеции в Эстонии Ингрид Терсман. А 9 мая, когда мы будем отмечать День Европы, наш город посетит президент Эстонии Алар Карис“, – сообщил журналистам на очередном инфочасе горуправы Тоотс.

Это лишь первый этап

Напомним, что официально открываемый объект у Нарвской ратуши, называемый Стокгольмской площадью, – это только первый этап (и одна треть) большого проекта, целью которого является возрождение Старого города Нарвы.

Строительство Стокгольмской площади началось летом прошлого года. В начале декабря 2023 года строительные работы были успешно завершены. Нарвская горуправа 21 декабря выдала разрешение на эксплуатацию новой городской площади. Начиная с 22 декабря прошлого года первая часть Стокгольмская площади была открыта для посещения всеми желающими.

А будет еще лучше

Будущий запланированный второй этап строительства (реализация которого еще прорабатывается) предполагает преображение расположенного рядом с готовой первой частью пустыря вплоть до улицы Виру. Второй этап намечено создать в том же красочном виде, в каком выполнен первый. Но будут важные конструктивные различия – склон территории пустыря станет основой для двухуровневой автопарковки, которой так не хватает в районе Ратуши. Кроме того, на площади второго этапа запланированы места для кафе, магазина или иных сервисных услуг.

Строительство первого этапа осуществляли фирмы OÜ RTS Infra Eesti и OÜ RTS Infraehitus. Стоимость строительных работ составила немногим более двух миллионов евро, включая НСО.

Обещают, будет празднично