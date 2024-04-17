Стокгольмскую площадь в Нарве торжественно откроют в мае
В Нарве 8 мая торжественно откроют новый красивый уголок города – Стокгольмскую площадь, пишет gazeta.ee. Это яркое событие, по словам организаторов, приурочено к празднованию 20-летия членства Эстонии в Европейском Союзе и НАТО.
Будут высокие гости
По словам мэра Нарвы Яана Тоотса, он очень горд тем, что открытие нового красивого нарвского объекта будет частью программы празднования такого высокого уровня.
„На открытие Стокгольмской площади в Нарву 8 мая приедет посол Швеции в Эстонии Ингрид Терсман. А 9 мая, когда мы будем отмечать День Европы, наш город посетит президент Эстонии Алар Карис“, – сообщил журналистам на очередном инфочасе горуправы Тоотс.
Это лишь первый этап
Напомним, что официально открываемый объект у Нарвской ратуши, называемый Стокгольмской площадью, – это только первый этап (и одна треть) большого проекта, целью которого является возрождение Старого города Нарвы.
Строительство Стокгольмской площади началось летом прошлого года. В начале декабря 2023 года строительные работы были успешно завершены. Нарвская горуправа 21 декабря выдала разрешение на эксплуатацию новой городской площади. Начиная с 22 декабря прошлого года первая часть Стокгольмская площади была открыта для посещения всеми желающими.
А будет еще лучше
Будущий запланированный второй этап строительства (реализация которого еще прорабатывается) предполагает преображение расположенного рядом с готовой первой частью пустыря вплоть до улицы Виру. Второй этап намечено создать в том же красочном виде, в каком выполнен первый. Но будут важные конструктивные различия – склон территории пустыря станет основой для двухуровневой автопарковки, которой так не хватает в районе Ратуши. Кроме того, на площади второго этапа запланированы места для кафе, магазина или иных сервисных услуг.
Строительство первого этапа осуществляли фирмы OÜ RTS Infra Eesti и OÜ RTS Infraehitus. Стоимость строительных работ составила немногим более двух миллионов евро, включая НСО.
Обещают, будет празднично
Программа мероприятий 8 мая в Нарве на Ратушной и Стокгольмской площадях состоит из интересных и разнообразных мероприятий. В рамках открытия Стокгольмской площади оживет фонтан у Нарвской ратуши. В этот день также пройдут приуроченные к датам праздника мероприятия в художественной резиденции NART.
На следующий день, 9 мая, на Ратушной площади нарвитян и гостей города ожидает открытие зоны кафе, а также концерт с участием известных музыкантов и певцов.
Программа мероприятий 8 и 9 мая
8 мая
11.30–16.00 XI Культурный форум Ида-Вирумаа в Нарвском колледже ТУ.
15.30–17.30 Выставка „Будущее Ида-Вирумаа“ в Нарвском колледже ТУ.
16.00–16.30 Приветственные слова руководства города и гостей в рамках открытия Стокгольмской площади.
16.30 Запуск фонтана Нарвской ратуши.
16.45–17.45 Концерт на Стокгольмской площади.
18.00–19.15 Музыкально-поэтическое представление „Предел“ в Ратуше Нарвы.
18.30 Открытие инсталляции „Поднимаясь на осколках памяти“ резидента художественной резиденции NART Павла Роттси в парке Нарвского замка.
19.30–20.30 Открытие выставок Лиины Сииби (Эстония) и Кайсу Койвисто (Финляндия) в художественной резиденции NART.
20.30–22.30 Европейское ночное кино: франко-бельгийский фильм „Rien à déclarer / Nothing to declare“ в кинозале Amalie художественной резиденции NART.
9 мая
15.00 Открытие зоны кафе на Ратушной площади.
17.00 Концерт Уку Сувисте, группы Smilers и Алики Миловой с участием Нарвского симфонического оркестра на Ратушной площади.
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