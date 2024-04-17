Главный тренер „Левадии“ испанец Торрес: в Испании эстонский клуб мог бы играть в третьем дивизионе

Курро Торрес возглавил „Левадию“ в конце 2022 года и уже второй сезон руководит командой. Он также работал тренером в дублирующей команде „Валенсии“. В качестве игрока он много лет играл за „Валенсию“, в составе которой ему удалось выиграть местные трофеи, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

47-летний Курро Торрес рассказал журналисту испанского портала о своем первом знакомстве с Эстонией и клубом. „Однажды мне позвонили и рассказали об этой возможности. Сначала я был немного удивлен. Эстония? Я путешествовал по всему миру, но никогда не был там. Я сказал, что без проблем поеду туда, но это будет зависеть от спортивного проекта. Когда ты приезжаешь в новое место, то тебе все незнакомо. Я решил попутешествовать перед подписанием контракта, чтобы увидеть немного город, который очень красив, и получить представление о том, каким может быть клуб“, — описал он.

„Они первым делом сказали, что хотят заключить контракт на два года, хотят сделать ставку на проект и не хотят подписывать только на один год. Это был жест доверия, и все, о чем мы говорили в первый день, постепенно осуществилось“.

Во время интервью тренер неоднократно подчеркивает, что с Эстонией и „Левадией“ его связывает двухлетний контракт и твердый проект и цель - стать чемпионом Эстонии в этом году. Он никуда не собирается уезжать, потому что наслаждается своей нынешней работой. Единственный клуб, который может отправить Курро Торреса в аэропорт, — „Валенсия“.

“Мы должны в этом году стать чемпионами, но главная задача заключается в том, чтобы расти как клуб: улучшать аспекты академии и быть конкурентоспособными, когда мы отправимся в еврокубки, а это проблема, с которой сталкиваются все эстонские команды. Мы должны повысить уровень требований внутреннего чемпионата и менталитет команд, чтобы играть в еврокубках.