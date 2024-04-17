17.04.2024, 12:10
Фанаты „Барселоны“ по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ
ФОТО: | Scanpix
Болельщики „Барселоны“ перед матчем Лиги чемпионов закидали автобус с игроками собственной команды различными предметами, перепутав его с автобусом „Пари Сен-Жермен“ (ПСЖ). Об этом сообщает RMC Sport.
Недалеко от стадиона каталонцев из-за дыма файеров, которые подожгли фанаты, не было понятно, чей автобус подъезжает. Болельщики „Барселоны“ приняли автобус собственной команды за автобус ПСЖ и начали забрасывать его различными предметами и выкрикивать ругательства, пишет РБК.
Однако в итоге выяснилось, что в машине сидят футболисты „Барселоны“. Автобус не пострадал.
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