Фанаты „Барселоны“ по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ

Недалеко от стадиона каталонцев из-за дыма файеров, которые подожгли фанаты, не было понятно, чей автобус подъезжает. Болельщики „Барселоны“ приняли автобус собственной команды за автобус ПСЖ и начали забрасывать его различными предметами и выкрикивать ругательства, пишет РБК.

Однако в итоге выяснилось, что в машине сидят футболисты „Барселоны“. Автобус не пострадал.

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