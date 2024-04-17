Правда, что на этой фотографии изображена Дарья Навальная или Екатерина Мизулина?

8 апреля 2024 года в Telegram появилась фотография якобы Дарьи Навальной в вечернем платье. Блогеры обращали внимание на смелый фасон платья, некоторые утверждали, что этот снимок сделан на приёме в посольстве Украины в США. Тогда же в соцсети X та же самая фотография распространялась как фотография российской консервативной активистки Екатерины Мизулиной. С такой подписью снимок опубликовал, например, Павел Басанец, бывший офицер Службы внешней разведки РФВР, теперь живущий в Украине. Его пост в X набрал на момент написания разбора более 145 000 просмотров.

«Проверено» проанализировало фотографию с помощью сервиса TinEye, позволяющего проводить обратный поиск по изображению. Судя по результатам, снимок был загружен в интернет не позднее 20 апреля 2017 года.

Над снимком, обнаруженным с помощью TinEye, — фрагмент подписи из поста, оригинал которого не сохранился. Тем не менее, там есть прямое указание на женщину, предположительно изображённую на фотографии: это некая Светлана Глебова.

В Facebook легко найти человека с таким именем, который подходит под описание — это петербурженка Светлана Глебова, работающая в модной индустрии.

В поиске по фотографиям внутри профиля „Проверено“ нашло снимок, на котором Глебова одета в то самое чёрное платье с лентами и глубоким вырезом на спине. Судя по подписи, фото было сделано в апреле 2017 года.

Эта фотография стала вирусной ещё несколько лет назад, причём интернет-пользователи „узнавали“ в снятой со спины девушке самых разных людей. В 2018 году, например, утверждалось, что на снимке — замминистра социального развития Украины.

Тогда же, в январе 2018 года, сетевые издания писали, что женщина в чёрном платье — это детский омбудсмен Башкортостана Милана Скоробогатова.

Точно так же синхронно это ложное „узнавание“ произошло и в 2024 году. В Telegram-каналах утверждали, что на снимке — Дарья Навальная, а пользователи X — что это Екатерина Мизулина. Хотя на самом деле ни к одной, ни к другой эта фотография отношения не имеет.

Итог: Неправда