Расследование Би-би-си: сколько может выжить на фронте в Украине российский заключенный?

Госдума России изменила законы, и теперь людей из колоний могут отправлять на фронт официально. С ними даже стали фотографироваться губернаторы регионов.

С сентября 2023 года условия существенно изменились. Осужденный, уезжающий на войну из колонии, теперь получает в районе 250 тысяч рублей в месяц, все льготы, как у военнослужащих-контрактников, и условное освобождение.

С февраля 2023 года Министерство обороны России взяло вербовку заключенных на себя. Вплоть до конца августа 2023 года условия контракта оставались такими же: короткая учебка, полгода на фронте, а затем свобода и снятие судимости.

С июня 2022 года по конец января 2023 года заключенных из колоний вербовали представители ЧВК «Вагнер» (в том числе и лично основатель «Вагнера» Евгений Пригожин). Условия были простыми: две недели обучения и потом еще пять с половиной месяцев на передовой в обмен на свободу и снятие судимости и зарплату около 100 тысяч рублей в месяц.

Как долго можно выжить на фронте?

Чтобы понять, сколько действительно может составлять продолжительность жизни заключенного на войне, Би-би-си изучила некрологи 9 327 заключенных, погибших в Украине. Из них 1 910 человек воевали в составе подразделений „Шторм“, а 7 417 — в составе ЧВК „Вагнер“.

„Живыми сейчас возвращаются единицы. И те все, как правило, трехсотые (то есть раненые — прим. Би-би-си). Очень многие погибают, кто-то в плену. Штурмы — это очень тяжело. По мне, шанс выжить там — процентов 25“, — написал в одной из таких групп Владимир из Карелии, который провоевал полгода и получил помилование.

Такие диалоги в чатах, где сидят родственники заключенных, уехавших на войну в Украину из российских колоний, можно увидеть почти ежедневно. Сотни семей пытаются найти хоть какую-то информацию о своих родственниках. Периодически в чатах появляются и сами бывшие заключенные, выжившие на фронте.

С января до начала марта подтвержденные еженедельные потери „Вагнера“ не опускались ниже 300 человек. Самые крупные одномоментные потери „вагнеровцы“ понесли за сутки с 24 по 25 марта — тогда погибло 182 человека, включая 141 заключенного.

Но, по словам двух источников Би-би-си в ЧВК „Вагнер“, участвовавших в процессе вербовки, заключенные, уехавшие на войну в более поздних партиях, погибали значительно чаще.

Изданию New York Times удалось получить список заключенных , отправившихся в Украину из ИК-6 в Челябинске в октябре 2022 года. Из 196 человек, отправленных на войну в той партии, выжило 70%. Многие из них получили серьезные ранения, в том числе лишились конечностей.

Приведенные нами цифры не означают, что на войне погибла половина всех отправившихся на войну осужденных. Наша выборка для анализа неполная, поскольку мы не знаем точное число всех погибших и общее число отправившихся на войну заключенных из российских колоний.

В случае с отрядами „Шторм“ ситуация иная — половина известных нам погибших осужденных, набранных Министерством обороны, была убита в течение первых восьми недель на фронте — то есть в среднем они жили на целый месяц меньше, чем заключенные вагнеровцы.

Половина всех установленных нами погибших заключенных из ЧВК „Вагнер“ была убита через три месяца после подписания контракта.

Анализ собранных данных показывает, что потери вагнеровцев распределены более-менее равномерно. А вот заключенные, воевавшие в подразделениях Минобороны, гибнут вскоре после приезда на фронт.

540 человек из нашей выборки были вагнеровцами, а другие 500 воевали в подразделениях «Шторм» Минобороны России.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы выделили из почти 9 тысяч погибших заключенных группу в 1 040 человек, у которых была известна и дата начала контракта, и дата гибели. Эти сведения мы почерпнули из опубликованных некрологов и сообщений родственников.

Но реально ли завербованному заключенному выжить на фронте хотя бы полгода?

А вот контракт осужденных с армией теперь стал по сути бессрочным — до конца боевых действий.

Это только те данные, которые нам удалось установить по открытым источникам. Реальные потери наверняка гораздо выше.

Ныне покойный Евгений Пригожин оценивал потери своей группировки в боях за Бахмут в 22 тысячи убитыми. Нам достоверно известны имена только 10 348 из них, то есть чуть менее половины.

По оценке НКО «Русь сидящая», вагнеровцы отправили из колоний на фронт почти 50 тысяч человек. Схожую цифру называл и сами Пригожин, и представители Пентагона.

По оценкам правозащитников, к марту этого года Министерство обороны России могло отправить на фронт уже более 60 тысяч осужденных. Процент выживших среди них точно неизвестен.

Но сами бывшие заключенные считают, что погибает от 50 до 70% тех, кто отправляется на фронт из колонии с отрядами Минобороны.

Почему заключенные погибают так быстро?

Одной из причин того, что заключенные, набранные Минобороны, погибают быстрее, чем вагнеровцы, может быть недостаток подготовки.

Среди вагнеровцев мы не нашли тех, кто погиб во время первых двух недель после подписания контракта. В этот период все рекруты должны были проходить обучение в отдалении от передовой. Судя по всему, такой порядок соблюдался.

В то же время мы установили, что более десятка осужденных из „Шторма“ были убиты именно в первые две недели после отъезда из колоний, то есть в период, когда им обещали обучение на тренировочном полигоне.

О подобных случаях рассказывают и родственники осужденных:

„8 апреля муж только контракт заключил, а 11-го уже в штурмовой отряд прибыл, то есть на войну. В то время я спокойна была, уверена была, что, как говорят, учебка три недели будет, до конца апреля бояться нечего. Ждала звонка. А он 21 апреля погиб! И не было ее, учебки этой“, — рассказывает жена осужденного, воевавшего в подразделении „Шторм Z“.