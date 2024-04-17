Умер легендарный немецкий чемпион мира по футболу

Печальное известие сообщил его бывший клуб франкфуртский „Айнтрахт“.

Большую часть своей игровой карьеры Хельценбайн выступал в составе „Айнтрахта“. Он провел во франкфуртском клубе 14 лет (1967 – 1981), играя на позиции полузащитника и нападающего.

Бернд сыграл за „орлов“ больше 500 матчей, в которых отличился более чем 200 голами. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром „Айнтрахта“ в Бундеслиге – 160 забитых мячей.

Вместе с франкфуртцами Хельценбайн трижды выиграл Кубок Германии (1974, 1975, 1981), а также завоевал Кубок УЕФА (1979/80).

За сборную Германии (ФРГ) Бернд провел 40 матчей и забил пять голов. Он становился чемпионом мира-1974 и вице-чемпионом Европы-1976.

Именно Хельценбайн заработал пенальти в победном финале ЧМ-1974 против Нидерландов (2:1), с которого Пауль Брайтнер сравнял счет.

После завершения карьеры футболиста Бернд с 1988 по 2022 год работал на разных должностях в „Айнтрахте“, в тим числе был вице-президентом клуба и возглавлял скаутинговый отдел.

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