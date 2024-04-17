Трудности перевода. Криптовалюта для пенсионеров, зарплата по чужому паспорту и другие финансовые махинации на оккупированных территориях Украины

Вот обращается ко мне такой человек, и я его деньги перекидываю себе. Если она (эта бабушка) становится моим постоянным клиентом, я с курсом не играю. Если у нее старое приложение, я ловлю в городе связь украинскую, захожу в ее старое приложение и сразу регистрирую новое, чтобы потом не убивать время и не морочить голову.

Итак, эти пятнадцать тысяч у меня на карте украинской, я их перевожу на свой аккаунт на криптовалютной бирже «Binance», захожу следом в обменник, где есть P2P-торговля (электронный рынок, где пользователи могут торговать цифровыми активами Bitcoin, Tether и другими криптовалютами напрямую друг с другом — Ред.). Там я покупаю USDT (криптомонета Tether (USDT), привязанная к доллару 1:1 — Ред.), нахожу в продаже сумму, которая мне нужна (допустим те же 15 тысяч гривен), нажимаю «создать ордер». Сейчас 1 USDT, образно говоря, равняется 38,5 гривнам, то есть он в реальности тупо равен доллару. С теми, кому нужна гривна, я провожу обменную операцию: на это время биржа блокирует наши аккаунты — то есть получить от меня деньги и с ними уйти не получиться, пока мы не совершим нашу личную сделку, аккаунты не разблокируют. Потом таким же образом я произвожу обмен USDT на рубли, считаю курсы, свой интерес и выдаю бабушке рубли за вычетом своего заработка. Ее деньги у меня уже к этому времени на счету в «Сбербанке», в отделении Ростова-на-Дону. При такой операции на 15 тысяч гривен я зарабатываю примерно 21 копейку на каждой гривне — где-то 3 750 рублей (37,5 евро) с одного такого обмена. Оно все вроде просто, но заморочливо — все время меняются правила игры, старики плохо понимают, что происходит, их надо окучивать, держать свою группу клиентов при себе. А потом они умирают.