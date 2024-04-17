В Ида-Вирумаа куница застряла на крыше: пришлось вызывать спасателей

Во вторник, в 05:25 спасатели получили вызов в деревню Ийсаку в волости Алутагузе. Звонивший сообщил, что какое-то маленькое животное застряло между крышей и кровельным покрытием. Спасателям пришлось вырезать в покрытие отверстие, чтобы зверек мог выбраться наружу.

Оказалось, что речь идет о кунице.

После вызволения животное отправилось в свою естественную среду обитания.

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