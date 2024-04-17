17.04.2024, 13:35
В Ида-Вирумаа куница застряла на крыше: пришлось вызывать спасателей
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 16 апреля, спасателям пришлось поспешить на помощь кунице.
Во вторник, в 05:25 спасатели получили вызов в деревню Ийсаку в волости Алутагузе. Звонивший сообщил, что какое-то маленькое животное застряло между крышей и кровельным покрытием. Спасателям пришлось вырезать в покрытие отверстие, чтобы зверек мог выбраться наружу.
Оказалось, что речь идет о кунице.
После вызволения животное отправилось в свою естественную среду обитания.
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