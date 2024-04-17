Полиция применила спецсредства против участников акции в Тбилиси. 11 человек задержали

Противостояние спецназа и протестующих началось у выходов из парламента на прилегающих улицах перед завершением пленарного заседания.

Организаторы акции призвали участников переместиться, чтобы «взглянуть в глаза» депутатам правящей партии «Грузинская мечта», которые выходили из здания.

При этом большая часть протестующих оставалась перед зданием парламента на проспекте Руставели до позднего вечера.

В МВД заявили, что применили так называемый перцовый спрей для пресечения незаконных действий.

В ведомстве утверждают, что участники акции бросали в полицейских предметы, в том числе камни и бутылки, в результате чего пострадал один сотрудник МВД, а автомобиль ведомства получил повреждения.

В результате МВД отчиталось о задержании 11 человек за административные правонарушения. Днем ранее были задержаны 14 человек.

«Мы еще раз призываем организаторов и участников митинга обеспечить выражение протеста в рамках, предусмотренных законом. За каждым противоправным действием последует соответствующее правовое реагирование», — говорится в заявлении МВД.

На кадрах с места событий можно видеть, что спецназ довольно жестко оттесняет протестующих, применяя к некоторым из них физическую силу.

От действий спецназа пострадали, в частности, трое журналистов онлайн-изданий «Публика», «Табула» и «Априли».

Журналист «Публики» Александр Кешелашвили рассказал, что его ударили и отняли мобильный телефон, который впоследствии вернули.

На кадрах телеканала видно, как спецназовцы толкают журналистам, а затем один из полицейских ударяет его по голове.

Спецназовцы также избили и отняли мобильный телефон у журналиста Георгия Бадридзе, сообщают грузинские СМИ. На фотографии издания «Априли» также видны следы побоев у журналиста Георгия Басхаджаури.