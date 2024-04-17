Дортмундская „Боруссия“ сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с французским ПСЖ

„Барселона“ – ПСЖ 1:4 (по сумме двух встреч 4:6)

Голы: 1:0 – 12 Рафинья, 1:1 – 40 Дембеле, 1:2 – 54 Витинья, 1:3 – 61, пенальти Мбаппе, 1:4 – 89 Мбаппе

Уже на 12-й минуте Рафинья вывел „Барселону“ вперед. На 29-й минуте защитник „Барселоны“ Араухо у линии штрафной сбил Баркола и получил прямую красную карточку за фол последней надежды. На 40-й минуте Усман Дембеле сравнял счёт в матче.

На 54-й минуте Витинья вывел парижан вперёд. „Барселоны“ играла не только в меньшинстве, но и на 56-й минуте осталось без главного тренера Хави Эрнандеса, который получил красную карточку за крики в адрес судьи. На 61-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей, а на 89-й минуте Мбаппе поставил победную точку, оформив дубль.

„Боруссия“ – „Атлетико“ 4:2 (по сумме двух встреч 5:4)

Голы: 1:0 – 34 Брандт, 2:0 – 39 Матсен, 2:1 – 49, автогол Хуммельс, 2:2 – 64 Корреа, 3:2 – 71 Фюллькруг, 4:2 – 74 Забитцер

Матч Дортмунд – Атлетико тоже получился достойным триллером, где первый гол был забит только через 30 минут, но зато с пятиминутным интервалом. На 34-й минуте Юлиан Брандт вывел хозяев вперед, а спустя 5 минут Ян Матсен сделал счет 2:0 в пользу „Боруссии“.

Гости не собирались сдаваться и в начале второго тайма защитник „Боруссии“ Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота после углового „Атлетико“. На 64-й минуте Анхель Корреа сравнял счёт в матче.

Затем хозяева завладели инициативой и на 71-й минуте матча нападающий Никлас Фюллькруг снова вывел хозяев вперед. Спустя 3 минуты Забитцер ударом с 13 метров сделал счет 4:2. 81 000 зрителей на стадионе „Вестфаленштадион“ стали свидетелями первого с 2013 года выхода „Боруссии“ в полуфинал Лиги чемпионов.

„Боруссия“ в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет с „ПСЖ“.

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