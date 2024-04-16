ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (783-й день) | На специальном саммите ЕС обсудят ПВО для Украины
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Российские военные в ночь на 16 апреля выпустили по территории Украны девять ударных беспилотников, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. По данным украинских военных, все дроны были сбиты на территории Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• Российские войска нанесли 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
• Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
• За сутки произошло 104 боевых столкновения.
• На лиманском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Тернов и Торского Донецкой области.
• На бахмутском направлении ВСУ отбили 33 атаки в районах Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Спорного, Нового, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.
• На авдеевском направлении украинские военные отразили 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.
• На новопавловском направлении ВСУ отразили 30 атак в районах Красногоровки, Новомихайловки, Победы, Водяного и Урожайного Донецкой области.
• На ореховском направлении украинские военные отбили семь атак в районах Старомайорского Донецкой области, Приютного и Белогорья Запорожской области.
• На херсонском направлении украинские военные отразили пять атак российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
• За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по двум зенитно-ракетным комплексам и одному пункту управления противника, а также 13 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
• Подразделения ракетных войск нанесли удары по двум артиллерийским средствам, четырем пунктам управления беспилотниками и четырем районам сосредоточения личного состава противника.
В Минобороны РФ заявили, что сбили над территорией Курской области украинский малоразмерный воздушный шар. Утром над Белгородской областью силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника,
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки РФ на Трипольскую ТЭС у сил украинской ПВО закончились ракеты. Об этом он сказал в интервью PBS.
„Летело 11 ракет. Первые семь мы уничтожили. [Оставшиеся] четыре — уничтожили Триполье. Почему? Потому что у нас было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье“, — заявил Зеленский. Президент также напомнил о недавней атаке Ирана на Израиль, которую помогли отразить США совместно с Великобританией.
США не будут помогать Украине перехватывать воздушные цели, как делали это в Израиле во время атаки Ирана
Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. На брифинге журналисты спросили Кирби, почему американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники в Украине по аналогии с иранскими, направленными на Израиль.
„Я знал, что этот вопрос возникнет. Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. Президент [Джо Байден] с самого начала конфликта ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли“, — заявил Кирби. Он добавил, что США предоставляют Украине необходимое вооружение для защиты ее воздушного пространства.
На специальном заседании Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 17-18 апреля, лидеры стран Евросоюза обсудят постоянные атаки России на мирных жителей Украины и ее критическую инфраструктуру, в том числе энергетические объекты. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 16 апреля, в своем официальном приглашении, адресованном главам государств и правительств ЕС. В нем он подчеркнул „срочную необходимость активизации нашей военной помощи, в частности средств противовоздушной обороны“. К саммиту по видеосвязи присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.
Киев запросит созыв заседания Совета Украина — НАТО по защите неба над Украиной и поставкам ПВО, сообщил Владимир Зеленский в обращении по итогам 783-го дня войны.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
• На купянском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки в районе Тернов Донецкой области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.
• На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение силам противника в районах Андреевки, Красногоровки, Курдюмовки и Клещеевки Донецкой области. ВСУ потеряли до 630 военнослужащих.
• На авдеевском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение и отразили восемь атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи Донецкой области. ВСУ потеряли более 380 военнослужащих.
• На южно-донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение силам противника в районах Луговского Запорожской области, Угледара, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих.
• На херсонском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение силам противника в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих.
• Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах.
• Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских дронов, шесть крылатых ракет Storm Shadow, две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и „Ураган“.
Власти Литвы подписали с немецким оборонным концерном Rheinmetall меморандум о намерении построить в стране завод по производству артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в соцсети Х. Завод будет производить 155-миллиметровые боеприпасы. Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте после подписания документа сообщила, что Литва надеется начать строительство завода в 2024 году.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила мобилизации. Основная часть норм закона вступит в силу через месяц после его подписания, отмечает издание.
Власти Украины считают, что с начала войны с Россией пропали без вести более 37 тысяч граждан страны. Среди них — дети и взрослые, мирные жители и военные, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен предполагает, что количество человек в этом списке будет расти. При этом Лубинец подчеркнул, что РФ похищает и задерживает мирных жителей Украины с 2014 года.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• В течение суток войска РФ нанесли два ракетных и 43 авиационных удара, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
• Произошло 50 боевых столкновений.
• На бахмутском направлении ВСУ отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Часов Яр, Ивановское и Клещеевка Донецкой области
• На авдеевском направлении украинские военные отбили девять атак россиян в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердычи, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.
• На новопавловском направлении войска РФ 14 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.
• Украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава и одному пункту управления противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили район сосредоточения личного состава противника.
В интервью газете Le Monde глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что созывает 22 апреля Совет ЕС по иностранным делам и обороне, чтобы обсудить, как можно удовлетворить просьбы Украины о поставках боеприпасов и, возможно, в более срочном порядке, о противовоздушной обороне.
Он назвал ситуацию на фронте „динамичным тупиком“, отметив, что прорыва, на который надеялась Украина, не произошло, и россияне захватывают новые территории, хотя и несут при этом огромные потери.
„Я стучусь в двери государств-членов и говорю им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить. Постепенно ситуация меняется, но взносы государств-членов сильно различаются, — сказал Боррель. — Все могли бы сделать больше, чтобы выполнить наши обязательства. Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию“.
Quote Message: Проблема не во времени, а в количестве. Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, которую разрушили россияне from Жозеп Боррель Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности
„Проблема не во времени, а в количестве. Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, которую разрушили россияне“, - считает Боррель.
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