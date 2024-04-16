ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (783-й день) | На специальном саммите ЕС обсудят ПВО для Украины

• За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по двум зенитно-ракетным комплексам и одному пункту управления противника, а также 13 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.

• На херсонском направлении украинские военные отразили пять атак российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

• На ореховском направлении украинские военные отбили семь атак в районах Старомайорского Донецкой области, Приютного и Белогорья Запорожской области.

• На лиманском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Тернов и Торского Донецкой области.

• Российские войска нанесли 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Российские военные в ночь на 16 апреля выпустили по территории Украны девять ударных беспилотников, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. По данным украинских военных, все дроны были сбиты на территории Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

В Минобороны РФ заявили, что сбили над территорией Курской области украинский малоразмерный воздушный шар. Утром над Белгородской областью силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника,

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки РФ на Трипольскую ТЭС у сил украинской ПВО закончились ракеты. Об этом он сказал в интервью PBS.

„Летело 11 ракет. Первые семь мы уничтожили. [Оставшиеся] четыре — уничтожили Триполье. Почему? Потому что у нас было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье“, — заявил Зеленский. Президент также напомнил о недавней атаке Ирана на Израиль, которую помогли отразить США совместно с Великобританией.

США не будут помогать Украине перехватывать воздушные цели, как делали это в Израиле во время атаки Ирана

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. На брифинге журналисты спросили Кирби, почему американские силы не могут перехватывать российские ракеты и беспилотники в Украине по аналогии с иранскими, направленными на Израиль.

„Я знал, что этот вопрос возникнет. Это разные конфликты, разное воздушное пространство, разные картины угроз. Президент [Джо Байден] с самого начала конфликта ясно давал понять, что США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли“, — заявил Кирби. Он добавил, что США предоставляют Украине необходимое вооружение для защиты ее воздушного пространства.

На специальном заседании Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 17-18 апреля, лидеры стран Евросоюза обсудят постоянные атаки России на мирных жителей Украины и ее критическую инфраструктуру, в том числе энергетические объекты. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 16 апреля, в своем официальном приглашении, адресованном главам государств и правительств ЕС. В нем он подчеркнул „срочную необходимость активизации нашей военной помощи, в частности средств противовоздушной обороны“. К саммиту по видеосвязи присоединится и президент Украины Владимир Зеленский.