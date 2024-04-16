„Дипломатическое наступление на Иран“. Израиль призвал Запад ввести санкции против Тегерана в ответ на ракетную атаку

В понедельник начальник Генерального штаба Израиля Герци Халеви заявил, что нападение Ирана на Израиль, которое стало возмездием за гибель военных Корпуса стражей исламской революции в Дамаске 1 апреля, заслуживает ответных действий.

Пока правительство Израиля думает о том, какими должны быть эти действия, глава МИД страны Исраэль Кац заявил о ведении «дипломатического наступления на Иран».

«Сегодня утром я отправил письма в 32 страны и поговорил с десятками министров иностранных дел и ведущих деятелей мира, требуя ввести санкции против иранского ракетного проекта», — написал Кац в соцсети X.

Он также призвал объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, с тем чтобы «обуздать и ослабить Иран».

«Иран нужно остановить сейчас — пока не стало слишком поздно», — добавил Кац.

Во вторник главы МИД стран Европейского союза проведут внеочередную встречу, чтобы обсудить удар Ирана по Израилю.

Ожидается, что главным пунктом повестки станет стремление предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и продолжить региональное взаимодействие.

В той же плоскости ранее рассуждали и лидеры других западных стран. Так, президент Джо Байден заявил, что США привержены безопасности Израиля, при этом добавив, что Соединенные Штаты хотят предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал все стороны проявлять сдержанность: сегодня Сунак должен поговорить с Биньямином Нетаньяху.

Ранее Сунак заявлял, что группа семи ведущих демократических стран уже работает над пакетом скоординированных мер против Ирана.

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Тегеран ответит на любые действия, направленные против его интересов.

„Малейшие действия против иранских интересов, безусловно, встретят суровый, широкомасштабный и болезненный ответ“, — сказал Раиси эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани.

Каков будет ответ Израиля?