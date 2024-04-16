Студенческие Дни в Нарве проводят сами студенты
В Нарвском колледже Тартуского университета 16 апреля, в четверг, стартовали Студенческие дни. Организаторы - сами студенты, которые хотят провести время вместе со студентами из других университетов Ида-Вирумаа и желающими узнать больше о высшем образовании гимназистами.
В первый день из трех организаторы провели различные мастер-классы - от мыловарения до знакомства с возможностями искусственного интеллекта - и экскурсию по Кренгольму.
Кафе „Муна“ приготовило 50 бесплатных обедов для самых „быстрых“. Накормили тех студентов, кто называл определенный код.
17 апреля планируется, что в Кохтла-Ярве будет работать ярмарка, где все желающие смогут познакомиться с программами вузов Ида-Вирумаа и задать свои вопросы. После этого в колледже TalTech Virumaa состоится панельная дискуссия о том, как жители Ида-Вирумаа ощущают себя общиной, как регион связан с остальной Эстонией.
Для учащихся гимназий и центров профессионального образования организаторы подготовили транспорт из Нарвы в Кохтла-Ярве и обратно.
18 апреля организаторы Студенческих дней решили сделать спортивным для студентов, гимназистов и преподавателей. Он пройдет в спортивном центре Viru в Кохтла-Ярве.
В четверг на мастер-классе по мыловарению были студенты из Нарвского колледжа, которые учатся на разных программах. Например, изучающие многоязычие в школе, программирование. Кто-то из молодых людей пока на первом курсе, они учат эстонский язык, чтобы дальше продолжить свое обучение по специальности уже на государственном языке. Пришедшим студентам понравилась идея сделать мыло своими руками. По их словам, это первый такой опыт в их жизни.
В аудитории колледжа приятно пахнет ингредиентами для мыловарения. На столе преподавателя в вазе стоят цветы, издалека тюльпаны выглядят живыми, но это мыло! Четверо молодых людей сидят рядом, увлечены творчеством, но успевают общаться. На вопрос, есть ли у них планы после учебы, как они видят свое будущее после окончания колледжа, студенты отвечают неохотно. У девушки российское гражданство, и она не уверена, как она сможет продолжить жить и работать в Эстонии. Ребята, которые учатся на программистов, кто-то из Украины, кто-то местный, отвечают, что планы есть, хотя они не уверены, что останутся в этой профессии, но это их личное дело, о котором не хотели бы рассказывать.
Среди тех, кто участвует в мастер-классе, есть Инга Кауп. Она один из организаторов Студенческих дней. Инга приехала в Нарву из Таллинна. Ей понравилась программа Нарвского колледжа Тартуского университета „Языки и многоязычие в школе“. Она точно хочет остаться в профессии, быть учителем эстонского языка. Инга с удовольствием рассказывает о методиках изучения иностранного языка, которые они проходят, мечтает поехать на стажировку или на учебу в Канаду, потому что именно там была разработана методика, которая ее особенно заинтересовала.
„Я не была на Кренгольме и многие студенты не были, - рассказывает Инга, - поэтому мы и придумали провести вечером экскурсию по этому району Нарвы“.
Инга рассказала, что Студенческие дни - это полностью инициатива молодых активистов, кстати, из разных городов. „В прошлом году Студенческие дни прошли впервые, я захотела, чтобы это стало традицией, мне понравилась идея, - прокомментировала Кауп. - И хочу, чтобы через 10 лет они проходили так же масштабно, как проходят в Тарту“.
Посмотреть подробнее программу на 17-18 апреля можно здесь.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.