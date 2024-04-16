Студенческие Дни в Нарве проводят сами студенты

В первый день из трех организаторы провели различные мастер-классы - от мыловарения до знакомства с возможностями искусственного интеллекта - и экскурсию по Кренгольму.

Кафе „Муна“ приготовило 50 бесплатных обедов для самых „быстрых“. Накормили тех студентов, кто называл определенный код.

17 апреля планируется, что в Кохтла-Ярве будет работать ярмарка, где все желающие смогут познакомиться с программами вузов Ида-Вирумаа и задать свои вопросы. После этого в колледже TalTech Virumaa состоится панельная дискуссия о том, как жители Ида-Вирумаа ощущают себя общиной, как регион связан с остальной Эстонией.

Для учащихся гимназий и центров профессионального образования организаторы подготовили транспорт из Нарвы в Кохтла-Ярве и обратно.

18 апреля организаторы Студенческих дней решили сделать спортивным для студентов, гимназистов и преподавателей. Он пройдет в спортивном центре Viru в Кохтла-Ярве.

В четверг на мастер-классе по мыловарению были студенты из Нарвского колледжа, которые учатся на разных программах. Например, изучающие многоязычие в школе, программирование. Кто-то из молодых людей пока на первом курсе, они учат эстонский язык, чтобы дальше продолжить свое обучение по специальности уже на государственном языке. Пришедшим студентам понравилась идея сделать мыло своими руками. По их словам, это первый такой опыт в их жизни.