Худеем экологично! Почему не стоит взвешиваться каждый день?
Мода на здоровый образ жизни и спорт и не думает уходить. Многие при этом рассчитывают на то, что правильное питание и спорт дадут заметный результат в виде минуса на весах. Но бывает так, что результат оказывается прямо противоположным, предупреждает фитнес тренер и блогер RusDelfi Юлия Смоли.
Почему иногда в зеркале все красиво а на весах мы видим плюс? Все просто. Есть куча ситуаций когда жир уходит, а вес стоит. Именно поэтому я рекомендую взвешиваться раз в месяц - на третий день цикла месячных для женщин.
Вес колеблется в зависимости от ряда факторов. Вот некоторые из них.
Сколько вы съели и выпили за прошлый день.
Ели ли вы соленое и острое вечером.
Когда вы последний раз ходили в туалет.
В какой фазе менструального цикла вы находитесь.
Делали ли вы силовую тренировку вчера.
Сколько углеводов вы съели вчера.
Сколько бокалов вина вы выпили вчера.
В конце концов нахонаходитесь вы в стрессе или нет.
Если вы тренируетесь, питаетесь сбалансировано, через месяц вы увидите результат а ежедневные взвешивания вам только добавят стресса и собьют с толку. Согласитесь, любая расстроится увидев „плюс“ на весах. Даже понимая, почему так произошло.
К чему же ведут ежедневные взвешивания?
Они ставят в угол вопроса цифры, а не ваши ощущения, отражение в зеркале и объемы.
Ведут к диетам и последующим „срывам“ и „зажорам“.
Ведут к ограничению ряда продуктов.
Ведут к стрессу.
Стимулируют РПП (расстройство пищевого поведения).
Есть масса способов отслеживать свой успех и без весов. В своем блоге я даю систему как правильно сочетать эти два вида тренировок чтобы не навредить себе и достигнуть своих целей. Подписывайтесь!
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