Худеем экологично! Почему не стоит взвешиваться каждый день?

Почему иногда в зеркале все красиво а на весах мы видим плюс? Все просто. Есть куча ситуаций когда жир уходит, а вес стоит. Именно поэтому я рекомендую взвешиваться раз в месяц - на третий день цикла месячных для женщин.

Вес колеблется в зависимости от ряда факторов. Вот некоторые из них.

Сколько вы съели и выпили за прошлый день.

Ели ли вы соленое и острое вечером.

Когда вы последний раз ходили в туалет.

В какой фазе менструального цикла вы находитесь.

Делали ли вы силовую тренировку вчера.

Сколько углеводов вы съели вчера.

Сколько бокалов вина вы выпили вчера.

В конце концов нахонаходитесь вы в стрессе или нет.

Если вы тренируетесь, питаетесь сбалансировано, через месяц вы увидите результат а ежедневные взвешивания вам только добавят стресса и собьют с толку. Согласитесь, любая расстроится увидев „плюс“ на весах. Даже понимая, почему так произошло.

К чему же ведут ежедневные взвешивания?

Они ставят в угол вопроса цифры, а не ваши ощущения, отражение в зеркале и объемы.

Ведут к диетам и последующим „срывам“ и „зажорам“.

Ведут к ограничению ряда продуктов.

Ведут к стрессу.

Стимулируют РПП (расстройство пищевого поведения).

Есть масса способов отслеживать свой успех и без весов. В своем блоге я даю систему как правильно сочетать эти два вида тренировок чтобы не навредить себе и достигнуть своих целей. Подписывайтесь!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.