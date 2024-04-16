Блог Юлии Смоли
16.04.2024, 21:41

Худеем экологично! Почему не стоит взвешиваться каждый день?

 
ФОТО: Из личного архива Юлии Смоли

Мода на здоровый образ жизни и спорт и не думает уходить. Многие при этом рассчитывают на то, что правильное питание и спорт дадут заметный результат в виде минуса на весах. Но бывает так, что результат оказывается прямо противоположным, предупреждает фитнес тренер и блогер RusDelfi Юлия Смоли.

Почему иногда в зеркале все красиво а на весах мы видим плюс? Все просто. Есть куча ситуаций когда жир уходит, а вес стоит. Именно поэтому я рекомендую взвешиваться раз в месяц - на третий день цикла месячных для женщин.

Вес колеблется в зависимости от ряда факторов. Вот некоторые из них.

  • Сколько вы съели и выпили за прошлый день.

  • Ели ли вы соленое и острое вечером.

  • Когда вы последний раз ходили в туалет.

  • В какой фазе менструального цикла вы находитесь.

  • Делали ли вы силовую тренировку вчера.

  • Сколько углеводов вы съели вчера.

  • Сколько бокалов вина вы выпили вчера.

  • В конце концов нахонаходитесь вы в стрессе или нет.

Если вы тренируетесь, питаетесь сбалансировано, через месяц вы увидите результат а ежедневные взвешивания вам только добавят стресса и собьют с толку. Согласитесь, любая расстроится увидев „плюс“ на весах. Даже понимая, почему так произошло.

К чему же ведут ежедневные взвешивания?

  • Они ставят в угол вопроса цифры, а не ваши ощущения, отражение в зеркале и объемы.

  • Ведут к диетам и последующим „срывам“ и „зажорам“.

  • Ведут к ограничению ряда продуктов.

  • Ведут к стрессу.

  • Стимулируют РПП (расстройство пищевого поведения).

Есть масса способов отслеживать свой успех и без весов. В своем блоге я даю систему как правильно сочетать эти два вида тренировок чтобы не навредить себе и достигнуть своих целей. Подписывайтесь!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии