Почему владельцы атомных электростанций в США прибегают к услугам обогащения урана в России?

Для получения килограмма обогащенного урана, пригодного для использования в ядерных реакторах, требуются определенное количество природного урана и значительные усилия для удаления из него изотопа-238, чтобы содержание урана-235 в полученном продукте было выше, чем в природном составе. Подробнее о процессе производства ядерного топлива можно прочитать здесь

На заводе по обогащению урана получают два основных продукта: обогащенный уран и обедненный уран, из которого извлечен уран-235. Обедненный уран часто называют ядерными хвостами. Несмотря на применяемые технологии обогащения урана, невозможно полностью извлечь уран-235 из хвостов, что приводит к некоторым экономическим и техническим сложностям.

Количество работ, необходимых для обогащения урана, зависит от того, сколько урана-235 остается в ядерных хвостах. Исходное содержание урана-235 в природной руде составляет 0,7%. Чем больше урана-235 в хвостах (например, 0,3% вместо 0,1%), тем меньше требуется работ, но это увеличивает расход природного урана, что является существенной статьей затрат.

К примеру, для производства 1 кг урана с обогащением до 5% и с хвостами 0,25% требуется 10,4 кг природного урана и 7,9 единицы разделительной работы.

Если же мы планируем хвост в 0,2% то природного урана нужно меньше – 9,4 кг, зато работы потребуется больше 8,9 единицы.

Содержание урана-235 в хвостах влияет на итоговую стоимость производства, учитывая цену природного урана и стоимость разделительной работы.

На стоимость разделительной работы самым кардинальным образом влияет цена электроэнергии. Важно отметить, что стоимость электроэнергии сильно различается в разных регионах мира. Например, в Европе электроэнергия обычно стоит дороже, чем в России.

Сегодня в мире уран в основном обогащают в газовых центрифугах. „Росатом“ и компания Urenco – единственные владельцы таких технологий. Технология „Росатома“ позволяет достигать более низкого (около 0,1%) уровня урана-235 в хвостах по сравнению с технологией Urenco (около 0,3%).