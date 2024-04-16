За рубежом
16.04.2024, 17:17

Суд в США приговорил американца к 70 годам лишения свободы за пытки гражданина Эстонии в Курдистане

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Росс Роджио позирует у Китайской стены (2018 год)
Росс Роджио позирует у Китайской стены (2018 год)
ФОТО: Erakogu

Министерство юстиции США сообщило, что суд признал 55-летнего жителя Пенсильвании Росса Роджио виновным в пытках гражданина Эстонии и приговорил его к 70 годам лишения свободы. Американец был причастен также к незаконному экспорту оружия в Иракский Курдистан, совершив свои преступления в 2015 году, передает rus.err.

Роджио избил свою жертву и продержал в плену 39 дней. Жертва работала на оружейном заводе в Ираке. Роджио приказал похитить эстонца и удерживать его на военном объекте в Курдистане.

Он душил эстонца ремнем и приказал курдским солдатам избивать его. Похищенному гражданину Эстонии пришлось пережить и моральное насилие.

Роджио также участвовал в незаконной торговле оружием в регионе и при этом нарушал законы США об экспортном контроле.

Суд признал Роджио виновным в прошлом году. Теперь ему было назначено наказание.

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