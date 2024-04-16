Украина потребовала не допускать 9 российских борцов к Олимпийским играм в Париже

Документ подписан руководителями НОК, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы Украины. В нем отмечается, что ряд спортсменов «нарушают требования нейтралитета», пишет Sports.ru.

Речь идет о российских борцах Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семенове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове, а также белоруске Ванессе Колодинской.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается представителей силовых видов спорта и поддержавших боевые действия.

Олимпийские лицензии, которые завоевали борцы на отборочном турнире, не являются именными.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.