ПОДКАСТ | Голосование до нужного результата: некрасивые выборы мэра Таллинна

„Помимо политики, я люблю театр. Выборы мэра - для меня драма в трех действиях. В первом туре два человека не проголосовало за Евгения Осиновского. Во втором туре один человек. В третьем туре, с помощью директора Певческого поля Урмо Саареоя, мэра все-таки выбрали. Плюс нашлись все остальные голоса, набрался 41 голос, - говорит политический обозреватель rus.err.ee Виктор Сольц. - Конечно, ситуация выглядит комично. С другой стороны, трудно было ожидать чего-то другого. Коалиция имеет шаткое преимущество в один голос. Было бы еще смешнее, если бы новая коалиция в итоге не набрала 40 голосов. Это был бы коллапс. Надо каждого человека приводить на голосование, чтобы никто не застрял в лифте или не улетел в отпуск. Может, Михаил Кылварт смог кого-то мотивировать. Может, они внутри не договорились“.

По словам Сольца, 40 голосов для коалиции очень мало. „Коалиция всегда говорила, что кто-то из центристов перебежит к ним. На низком старте должно быть 2-3 человека. Если их нет, то это очень странно. Будем ждать, какой центрист выйдет из шкафа и партии. Иначе перевес минимальный. Мне кажется, именно поэтому Евгений Осиновский и стал мэром. Он мог остаться в Рийгикогу еще три года“, - добавил Сольц.

Как добавил эксперт, надежда на то, что Осиновский сможет наладить порядок и держать коалицию в узде. Как уточнил ведущий Виталий Бесчастный, если бы квартет возглавила соцдемка Мадле Липпус, то авторитета у новой власти не было бы. „По этой же причине лидер таллиннских реформистов Пеэтер-Пяртель Пере ушел из парламента на понижение - стал вице-мэром города. Это тоже сигнал, что они настроены серьезно. Скорее всего, вторая по популярности в Таллинне Партия реформ метит на пост мэра на следующих выборах, Пере всегда говорил, что хочет эту должность, как и голову Кылварта“, - добавил Бесчастный в подкасте. Слушайте передачу целиком!

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