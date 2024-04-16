16.04.2024, 18:07
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ вышел в финал эстоно-латвийской баскетбольной лиги
Во вторник, 17 апреля, „Калев/Крамо“ обыграл дома „Вентспилс“ (84:73) в решающем матче полуфинальной серии эстоно-латвийской баскетбольной лиги.
Матч, состоявшийся во вторник в спортивном зале „Калев“, начался с острой борьбы хозяев. Ведомые Рауно Нургером, „Калев/Крамо“ на глазах у 1213 зрителей за три минуты вырвались вперед со счетом 9:4, но „Вентспилс“ ответил рывком 8:0. Таллинцы, которые хорошо защищались, но не могли забить, остались в меньшинстве и проиграли первый период со счетом 13:16.