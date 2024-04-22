Самые опасные преступные группировки Европы: кто они, чем занимаются и как „работают“

Полицейская служба Евросоюза — Европол — впервые представила доклад, в котором углубленно проанализировала деятельность и особенности самых опасных преступных группировок Европы. Как следует из доклада, на территории ЕС действует 821 преступная сеть, в которой состоят около 25 000 активных членов. Среди них есть и группировки из стран Балтии. В частности, Латвия упоминается как страна, в которой производят и через которую осуществляют оборот синтетических наркотиков. Об этом сообщает RusDelfi.lv.