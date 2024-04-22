За рубежом
22.04.2024, 10:15

Самые опасные преступные группировки Европы: кто они, чем занимаются и как „работают“

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Полицейская служба Евросоюза — Европол — впервые представила доклад, в котором углубленно проанализировала деятельность и особенности самых опасных преступных группировок Европы. Как следует из доклада, на территории ЕС действует 821 преступная сеть, в которой состоят около 25 000 активных членов. Среди них есть и группировки из стран Балтии. В частности, Латвия упоминается как страна, в которой производят и через которую осуществляют оборот синтетических наркотиков. Об этом сообщает RusDelfi.lv.

Коррупция, насилие и легальный бизнес

В докладе, в частности, говорится, что на сегодняшний день организованная преступность распространена повсеместно и продолжает представлять серьезную угрозу для внутренней безопасности Евросоюза. Эксперты Европола, изучив данные, собранные во всех странах ЕС, пришли к заключению, что преступные сообщества все чаще и больше проникают в легальный бизнес с помощью коррупции.

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RusDelfi
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