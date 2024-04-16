„У нас закончились ракеты“. Зеленский рассказал, как России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, и призвал США немедленно одобрить помощь

„Я говорю вам открыто — без этой помощи шансов у нас победить не будет, — сказал Зеленский об американском пакете помощи в интервью PBS. — Нужно быть намного сильнее твоего врага. Вот о чем я говорю. Что сегодня артиллерийские снаряды — один к десяти. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сравнимым числам. Десять к десяти“.

На фоне неспособности Конгресса своевременно выделить помощь Вооруженные силы Украины испытывают острый недостаток боеприпасов. Тем временем российские войска на востоке Украины продолжают наступление — и практически каждый день добиваются относительно небольших, но имеющих значение успехов.

Украина не получает регулярную американскую помощь с декабря прошлого года. В марте Пентагон отправил ВСУ относительно небольшой пакет на сумму 300 млн долларов (его удалось сформировать за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предыдущих контрактов), однако и американские, и украинские чиновники говорят, что этого не достаточно.

Однако сторонники Дональда Трампа в Конгрессе и назначенный ими спикер Джонсон отказались поддержать этот закон и требовали увязать выделение денег Украине то с миграцией через мексиканскую границу, то с лицензированием экспорта сжиженного газа. Недавно они поставили новое условие — оформить часть помощи в кредит.

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 млрд долларов (60 млрд из них предназначено для Украины) еще в феврале.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам одного из законодателей Палаты, будет включать в себя блокировку соцсети TikTok, а также положение, позволяющее США использовать арестованные российские активы для помощи Украине.

Судя по информации американских СМИ, Джонсон предлагает разделить закон о финансировании безопасности Украины, Израиля и Тайваня на четыре разных законопроекта. План, по словам собеседников авторитетного издания The Hill, состоит в том, чтобы провести все четыре законопроекта через одну процедурную норму, позволяющую вносить поправки.

Зеленский также резко раскритиковал политические споры в Конгрессе о выделении американской помощи, которые он связал с предстоящими в США президентскими выборами.

В ответ на вопрос журналистки PBS о намерении Джонсона разделить выделение помощи Украине и Израилю украинский президент сказал: „это говорит о том, что это тогда не вопрос безопасности“.

„Это чисто политика. И если честно, это позор для мира. И просто позор для демократии, для всех тех, кто про демократию говорит. Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь, после всего того, что произошло, на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в США“, — заявил Зеленский.

„Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги — вот о чем это говорит. Они просто забывают, что у мертвых рейтингов никаких нет“, — добавил он.

Как разрушили Трипольскую ТЭС

Чтобы проиллюстрировать, насколько важно Украине получить военную помощь от США, Зеленский рассказал о том, как российским войскам недавно удалось уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию — крупнейшую в Киевской области.

11 апреля Россия нанесла очередной массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. В числе прочего была полностью разрушена Трипольская ТЭС, которая поставляла электроэнергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. На станции было расположено четыре пылеугольных и два газомазутных энергоблока мощностью по 300 МВт каждый.

„Я вам приведу один пример — очень простой. На Трипольской станции. А от нее зависит свет в Киевском регионе. Летело 11 ракет. Первые семь мы сбили. Четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет — ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье“, — заявил Зеленский PBS.