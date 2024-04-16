Говорил ли Лев Гумилёв: „Когда украинец умнеет, он становится русским“?

Фраза встречается в двух вариантах: иногда она начинается со слова «если» вместо слова «когда». Цитату, якобы принадлежащую Гумилёву, можно обнаружить в Telegram, LiveJournal, Facebook и X. Есть она и в других источниках, например в статье Максима Ершова в журнале «Москва» и в книге «Разворот в никуда» экономиста, депутата Госдумы РФ Михаила Делягина.

Лев Гумилёв (1912–1992) за свою жизнь написал более десятка монографий и опубликовал сотни научных статей. Он известен в первую очередь своей теорией пассионарного этногенеза, классифицирующей этносы и устанавливающей взаимосвязь между переломными историческими событиями и пассионарностью тех или иных этносов и индивидуумов.

Украина не была основной темой ни в одном из трудов учёного: в разные годы он изучал историю Хазарии, древнерусские памятники литературы и Древний Тибет. В его самой известной книге «Этногенез и биосфера Земли», обобщающей теорию этногенеза, Украина и украинцы упоминаются всего шесть раз — и ни разу в том презрительном контексте, в котором это сделано в приписываемой Гумилёву цитате. Нет такой фразы и в лекциях, которые он читал в 1980–1990-х годах.

Подробнее всего о взаимоотношениях русских и украинцев Гумилёв писал в своей последней книге «От Руси до России», посвящённой истории страны до петровских реформ. Но и здесь учёный излагает свой взгляд совершенно иначе. Украинцев и русских он не противопоставляет (считая при этом разными этносами), а объединяет выбором общего пути в XVII веке: «Может быть, эта взаимная терпимость украинцев и великороссов и была важнейшим свидетельством правильности выбора, сделанного на Переяславской раде в 1654 году».