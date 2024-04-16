Reuters: Украина сорвала сделку по безопасности Черного моря

Украина неожиданно вышла из сделки с Россией и Турцией по безопасному судоходству в Черном море, сообщает во вторник, 16 апреля, агентство Reuters со ссылкой на четырех собеседников. "В последнюю минуту Украина внезапно вышла из игры, и сделка была сорвана", - рассказал агентству его источник, что подтвердили еще три собеседника.

По сведениям Reuters, РФ и Украина два месяца вели переговоры об обеспечении безопасной перевозки грузов в Черном море при посредничестве Турции. Отмечается, что украинская сторона не хотела подписывать сделку официально, но была согласна на ее объявление лично турецким президентом Реджепом Эрдоганом 30 марта - за день до местных выборов в Турции.

Причины отказа неизвестны. Россия, Украина и Турция от комментариев отказались.

В чем заключалась суть сделки

Согласно полученной Reuters копии соглашения, Москва и Киев должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море, обязавшись их не обстреливать, не захватывать и не обыскивать, если те заявили о невоенном грузе или вообще пусты.

Сразу после начала агрессивной войны РФ против Украины российский Черноморский флот пытался препятствовать украинскому экспорту по морю. С июля 2022 года действовала так называемая "зерновая сделка" - соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, о российских гарантиях безопасности при экспорте украинской сельхозпродукции.

Однако в июле 2023 года Россия из этой сделки вышла. После этого Киев смог создать новый безопасный морской коридор в западной части Черного моря.

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