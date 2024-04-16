В Олимпии началась церемония зажжения олимпийского огня для Игр в Париже

Церемония началась с прибытия на стадион президентской гвардии. После нее почетное место на стадионе займет президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Национальном олимпийском комитете (НОК) Греции, на церемонии будут присутствовать президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, руководитель оргкомитета „Париж-2024“ Тони Эстанге, французский министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, госсекретарь по вопросам развития, франкофонии и международного партнерства в министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции Хрисула Захаропулу (гречанка по происхождению), мэр Парижа Анн Идальго и президент НОК Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос.

После исполнения олимпийского гимна над стадионом будет поднят олимпийский флаг, а затем — после исполнения национальных гимнов Франции и Греции — и их национальные флаги. Олимпийский гимн исполнит американская оперная певица Джойс Дидонато, лауреат премий Грэмми за лучший классический сольный вокал (2012, 2016 и 2020), а национальные гимны двух стран — детские школьные хоры.

С приветствиями выступят мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос, руководитель оргкомитета „Париж-2024“ Тони Эстанге, президент МОК Томас Бах и глава НОК Греции Спирос Капралос.

Затем на алтаре древнегреческого храма Геры жрицы, одетые в античные туники и сандалии, постараются зажечь от солнечных лучей с помощью параболического зеркала факел Олимпиады. Если из-за сильной облачности факел не загорится, то его зажгут от огня, полученного во время состоявшейся в понедельник генеральной репетиции церемонии.

Новшества в церемонии