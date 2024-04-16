ВИДЕО | ЧЭ по футболу: красивый гол в ворота нарвского „Транса“ признан лучшим голом месяца

Лучший гол марта был забит в матче второго круга на „Спортлэнд Арене“ 9 марта, когда Дэвид опередил защитников „Транса“, сместился в центр штрафной и мощным ударом отправил мяч в угол ворот „Транса“. В этом сезоне Дэвид забил три гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах Премиум лиги, а также дважды отличился в четвертьфинале Кубка Эстонии.

Гол Кевина Каубера в четвертом туре в ворота „Нымме Калью“ занял второе место, набрав 161 голос. Всего в голосовании на сайте jalgpall.ee и на странице Премиум лиги в Instagram приняли участие 1 000 человек.

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