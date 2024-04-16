ФОТО | Илья Малинин пришел поболеть за „Кэпиталз“ в джерси Овечкина

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу „Кэпиталз“. Во время матча, на трибунах был замечен чемпион и рекордсмен мира по фигурному катанию американец Илья Малинин.

Ранее агент Малинина рассказал, что Овечкин и Малинин знакомы. Также капитан „Вашингтона“ подарил ему клубное джерси.

Овечкин в этой встрече не смог поразить пустые ворота дважды и остался без набранных очков.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась со счетом 2:0 в пользу «Кэпиталз». Во время матча, на трибунах был замечен чемпион и рекордсмен мира по фигурному катанию американец Илья Малинин.

Ранее агент Малинина рассказал, что Овечкин и Малинин знакомы. Также капитан «Вашингтона» подарил ему клубное джерси.

Овечкин в этой встрече не смог поразить пустые ворота дважды и остался без набранных очков.

«Мы понимаем, что стоит на кону, и вы видите наши усилия. Важнейший гол Карлсона, отличная работа вратаря Линдгрена. Я думаю мы выглядели солидно все 60 минут, и прямо сейчас мы должны сконцентрироваться на завтрашней игре. Следующий матч будет ключевым», — сказал Овечкин после матча.

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