ВИДЕО | Местный стендапер порвал зал шутками про алко-круиз в Стокгольм и выиграл 100 евро

RusDelfi совместно с Best Stand Up организовали стендап-шоу в столичном районе Теллискиви. Закрывал концерт восходящая звезда местного стендапа Александр Чуприн. Он выступает на разогреве у приезжих звезд и не собирается останавливаться. В этот раз он выиграл приз в 100 евро от организаторов, так как публика выбрала его самым смешным выступающим вечера.