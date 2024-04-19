19.04.2024, 18:01
ВИДЕО | Местный стендапер порвал зал шутками про алко-круиз в Стокгольм и выиграл 100 евро
ФОТО: Erakogu
На стендап-концерте RusDelfi и Best Stand Up Александр Чуприн выступил с монологом про первый полет на самолете, алко-круиз в Стокгольм и день рождение в бане. Cмотрите видео! (Запись концерта доступна подписчикам портала).
RusDelfi совместно с Best Stand Up организовали стендап-шоу в столичном районе Теллискиви. Закрывал концерт восходящая звезда местного стендапа Александр Чуприн. Он выступает на разогреве у приезжих звезд и не собирается останавливаться. В этот раз он выиграл приз в 100 евро от организаторов, так как публика выбрала его самым смешным выступающим вечера.