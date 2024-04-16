Умер участник забега по „Дороге олимпийского перемирия“

Петрос Каркабулиас потерял сознание в концовке маршрута, сопровождавший забег врач и волонтеры Красного Креста начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Скорая помощь приехала в течение нескольких минут, мужчину отвезли в больницу расположенной рядом Археи-Олимбии, но он умер, пишет РБК.

Глава „Содружества Олимпии“ София Хинциу сообщила Iilialive.gr, что это первый случай смерти за девять лет проведения забега, который не является конкурентной гонкой.

По ее словам, 61-летнему Каркабулиасу, когда он отстал от основной группы, предлагали преодолеть остаток маршрута на машине, но он заявил, что „продолжит на свой страх и риск“.Маршрут забега пролегал от Илиды на северо-западе Пелопоннеса до Олимпии.Во вторник в Древней Олимпии зажгут олимпийский огонь для Игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. В понедельник успешно прошла генеральная репетиция зажжения огня, сообщило Reuters.

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