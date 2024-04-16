„Разные конфликты, разная картина угроз“. Белый дом — о том, почему США не будут помогать сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

Журналисты спросили у Кирби, почему США и союзники помогают сбивать иранские дроны, нацеленные на Израиль, но не могут делать того же для Украины.

«Я знал, что этот вопрос возникнет. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз. И президент [США Джо Байден] ясно дал понять с самого начала конфликта в Украине, что США не намерены вмешиваться в этот конфликт в роли участника боевых действий», — ответил Кирби.

Он напомнил, что Вашингтон передавал Киеву необходимые средства для защиты воздушного пространства, но сейчас не может этого делать из-за разногласий в Конгрессе.

15 апреля аналогичный вопрос журналисты задали министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону. Он заявил, что если бы британские силы помогали Украине сбивать дроны, как они делали при атаке Ирана на Израиль, это было бы прямым столкновением войск НАТО с российской армией и привело бы к «опасной эскалации». По его мнению, лучшее, что могут сделать Великобритания и другие страны — это продолжать оказывать Украине финансовую поддержку и поставлять оружие.

Во время атаки Ирана по территории Израиля в ночь на воскресенье, 16 апреля, были запущены десятки беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. Часть дронов была сбита американскими силами и их союзниками вне территории Израиля.

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