Как электростанции Украины выживают под ударами российских ракет

В них часто применяются те же беспилотники Shahed иранского производства, которыми Тегеран ударил по Израилю.

Видя мощный ответ на эту атаку со стороны союзников Израиля, Владимир Зеленский отметил, что когда речь идет об Украине, „риторика не защищает небо“.

По его словам, звук этих беспилотников, будь то над Ближним Востоком или в Европе, „должен послужить тревожным сигналом для свободного мира“.

Украинские чиновники говорят, что могут по пальцам одной руки пересчитать тепловые и гидроэлектростанции по всей стране, которые еще не получили серьезных повреждений или не были полностью разрушены.

Украина пытается отремонтировать все, что может, и сохранить подачу электроэнергии в дома и на промышленные объекты, но российские атаки не прекращаются.

На прошлой неделе пострадала крупная ТЭЦ недалеко от Киева, а на северо-востоке, во втором по величине городе Украины Харькове, все три крупные электростанции лежат в руинах.

Красно-белые полосатые трубы харьковской ТЭЦ № 5 все еще видны за несколько километров. Стоит подойти чуть ближе, и масштаб разрушений становится очевидным. В главном здании пробита огромная дыра. Вокруг — месиво из почерневшего металла и битого бетона.

Атака 22 марта была преднамеренной и разрушительной. Пять российских ракет попали в одно и то же место, повредив турбины, генераторы и трансформаторы, и вывели станцию из строя. Неделю спустя Россия снова нанесла удар по городским электростанциям.

Для Игоря Орловского это личное.

„Это как разрушенный дом. Это боль и слезы“, — говорит заместитель директора станции, ведя меня по обломкам металла и камня к месту взрыва ракет.

Он работает здесь еще с советских времен.

„Это очень горькое чувство. Но в то же время это мобилизует, чтобы все это сделать, устранить, восстановить. Потому что мы понимаем ответственность свою, что за нами полуторамиллионный город, и без нас городу не обойтись. Город не выживет“, — говорит он.