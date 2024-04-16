„Для этого не нужна активация пятой статьи“. Зеленский призвал страны НАТО защищать Украину так же, как Израиль

Зеленский отметил, что защитить критические объекты украинской энергоструктуры от ударов может и достаточно эффективная ПВО, но интенсивность российских атак требует большего единения.

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на 100% эффективнее. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация пятой статьи, достаточно только политической воли», — сказал Зеленский.

Во время атаки Ирана в ночь на воскресенье, 16 апреля, часть беспилотников и крылатых ракет, запущенных по территории Израиля, была сбита американскими силами при помощи британских воздушных сил. После этого министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона спросили, почему британские силы не могут так же сбивать беспилотники над Украиной. Он ответил, что это было бы прямым столкновением войск НАТО с российской армией и привело бы к «опасной эскалации».

Российские войска регулярно атакуют территорию Украины беспилотниками иранского производства, нацеливаясь при этом на энергетическую инфраструктуру. В результате атак особенно сильно страдает Харьков: в последние несколько недель сотни тысяч жителей оставались без света.

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