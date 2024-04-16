ЧМ среди юниоров: сборная Эстонии потерпела второе крупное поражение подряд

На 8-й минуте первого периода Аким Фролков вывел сборную Эстонии вперед. Однако радость была недолгой и менее чем через минуту словенцы сравняли счет.

Во втором периоде словенцы забросили две безответных шайбы, и к концу второго периода счет был 3:1 в пользу Словении.

В начале третьего периода словенцы забросили четвертую шайбу, но через 3 минуты Максим Бурков вновь сократил разрыв до двух шайб. Эстонские хоккеисты старались изо всех сил, но больше забросить не смогли. В конце игры Словения забросила еще две шайбы и одержала уверенную победу со счетом 6:2.

После двух игровых дней Литва возглавляет турнирную таблицу с 5 очками, за ней следует Италия с четырьмя. По три очка имеют Франция, Корея и Словения. Эстония занимает последнее место.

В среду, 17 апреля, эстонские хоккеисты сыграют с Францией.

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Турнирная таблица:

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