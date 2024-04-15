Кровавый сюрприз был преподнесен чешскому футбольному клубу. „Это напоминает о практиках худших мафиозных группировок“

По сообщению чешского издания Denik Sport, в субботу вечером к стадиону принесли свиные головы в знак протеста против спортивного директора Ладислава Минаржа.

У главного входа на стадион также висели окровавленные плакаты с надписями: „Те, кто управляет этим клубом, сложите свои полномочия!“.

Клуб заявил на своем сайте, что шокирован инцидентом. „Мы шокированы вульгарностью и агрессивностью этого акта, который напоминает нам о практиках худших мафиозных группировок. Не могу не отмтить, что это целенаправленная попытка победить наш клуб в последних турах регулярного чемпионата. Ни игроки, ни клуб не будут запуганы“, — сказал Петр Конечный от имени спортивного клуба.

В нынешнем сезоне „Сигма“ занимает восьмое место в высшей лиге чемпионата Чехии по футболу.

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