Кровавый сюрприз был преподнесен чешскому футбольному клубу. „Это напоминает о практиках худших мафиозных группировок“
Болельщики оломоуцкой „Сигмы“, выступающей в Первой чешской лиге, оставили перед входом на стадион головы свиней в знак протеста.
По сообщению чешского издания Denik Sport, в субботу вечером к стадиону принесли свиные головы в знак протеста против спортивного директора Ладислава Минаржа.
У главного входа на стадион также висели окровавленные плакаты с надписями: „Те, кто управляет этим клубом, сложите свои полномочия!“.
Клуб заявил на своем сайте, что шокирован инцидентом. „Мы шокированы вульгарностью и агрессивностью этого акта, который напоминает нам о практиках худших мафиозных группировок. Не могу не отмтить, что это целенаправленная попытка победить наш клуб в последних турах регулярного чемпионата. Ни игроки, ни клуб не будут запуганы“, — сказал Петр Конечный от имени спортивного клуба.
В нынешнем сезоне „Сигма“ занимает восьмое место в высшей лиге чемпионата Чехии по футболу.
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