ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (782-й день) | Россия изменила тактику массированных ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 апреля заявил, что ситуация на фронте становится тяжелее. „Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее“, — сказал украинский президент.

В Днепропетровской области в результате падения обломков сбитой ракеты пострадали 13 человек В результате падения обломков сбитой российской ракеты в Днепропетровской области пострадали 13 человек, сообщил глава местной администрации Сергей Лысак. Ранее сообщалось, что 14 апреля в 17:50 над Днепровским районом украинские силы ПВО сбили российскую ракету. Ее обломки упали в Днепре и прилегающей к нему Любимовской общине. Среди пострадавших — 15-летний подросток, получивший осколочные ранения и контузию. В Днепре из-за падения обломков повреждены 33 частных дома.

CNN: Россия изменила тактику массированных ударов по Украине Российские войска в последние недели стали использовать новую тактику ударов по энергетическим объектам Украины, сообщил телеканал CNN. Если раньше атаки были разрозненны, то теперь стали более точными и концентрированными. „Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую для нас сторону“, — заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. По ее словам, в результате массированных российских атак „почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней“. Россия начала применять новую тактику 22 марта во время одного из самых массированных ударов по Украине, сообщил директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александр Харченко. „Новая стратегия заключается в массированных ракетных ударах по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно направлены на очень ограниченное число целей“, — сказал он.

Над Краснодарским краем вторую ночь подряд сбивают дроны Минобороны России отчиталось, что в ночь на 15 апреля над территорией Краснодарского края перехвачен украинский беспилотник. Других подробностей ведомство не привело. Накануне министерство сообщало, что ночью 14 апреля над Краснодарским краем сбили 10 беспилотников. Жители Темрюкского района писали в соцсетях, что проснулись «от мощной взрывной волны».

В результате обстрела Северска Донецкой области погибли четыре человека Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что вечером 14 апреля российские войска обстреляли Северск из артиллерии. По последним данным, погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет.

Два белгородских села атаковали беспилотники Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Графовка Краснояружского района с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, но поврежден инфраструктурный объект связи. Как уточняет телеграм-канал «Пепел», дрон атаковал вышку сотовой связи, на которой ВС РФ установили комплекс наблюдения. Гладков также рассказал, что украинский дрон атаковал село Глотово Грайворонского городского округа. В результате сброса взрывного устройства загорелось здание фельдшерско-акушерского пункта. Никто из мирных жителей не пострадал.

В Приморье семейная пара уговорила знакомого пойти на войну — а когда он погиб, получила восемь миллионов рублей с помощью его фиктивной жены В Приморском крае семейная пара убедила знакомого мужчину пойти на войну, а после его гибели получила многомиллионные выплаты с помощью его фиктивной супруги. Об этом 13 апреля сообщила региональная прокуратура. Как рассказали в ведомстве, в июне 2023 года пара предложила 46-летнему знакомому, проживавшему в их дачном доме в качестве разнорабочего, добровольно заключить контракт с Минобороны РФ и поехать на войну. Тогда же, «достоверно зная об отсутствии у мужчины родственников», они убедили его заключить фиктивный брак с 63-летней женщиной для получения выплат в случае ранения или смерти. В октябре 2023 года мужчина погиб, после чего фигуранты открыли банковский счет на имя его фиктивной жены и привязали интернет-банк к своему номеру телефона. После перечисления денег (более восьми миллионов рублей) вдова сняла их в банкомате и отдала организаторам схемы. Как отмечает «Комсомольская правда», о произошедшем узнали местные жители, которые были знакомы с погибшим, и сообщили об этом в прокуратуру. Было заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину, предположительно организовавшего преступную схему, суд отправил в СИЗО, его жене назначили домашний арест. Есть ли процессуальный статус в деле у фиктивной супруги погибшего, в прокуратуре не уточнили.

The Washington Post: вице-президент США Камала Харрис просила Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, президент Украины «отмахнулся» Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросила его воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По мнению американских чиновников, удары по НПЗ приведут к росту мировых цен на энергоносители и вызовут более агрессивные действия России против Украины. Собеседники издания утверждают, что просьба Харрис «вызвала раздражение» Зеленского и его команды. По словам источников, президент Украины «отмахнулся» от рекомендации вице-президента США. В конце марта Зеленский говорил, что США не поддерживают атаки украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру. По его словам, реакция США на это «не была положительной».

В Полтаве произошли взрывы Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Подробностей он пока не привел.

Украинские СМИ утверждают, что ВСУ поразили командный пункт российских войск в Крыму Издание «Суспiльне» со ссылкой на источник сообщает, что днем 15 апреля в Крыму в результате ракетной атаки ВСУ поражен командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры. Российская сторона эту информацию не комментировала. В течение 15 апреля движение транспорта на Крымском мосту дважды перекрывали.

Канада передаст Украине 450 беспилотников. Поставки начнутся летом 2024 года, сообщило Минобороны Украины по итогам заседания руководящей группы коалиции дронов. В ходе заседания также решили, что Литва выделит три миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины, а Германия передаст разведывательные дроны Vector 211. В свою очередь Нидерланды подтвердили намерения заключить контракт на партию дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией. „Ситуация на фронте меняется ежедневно, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас“, — заявила на встрече замминистра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

Россия отремонтировала часть ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников, пишет Reuters. Так, мощности российских НПЗ, простаивающих из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта. По данным агентства, РФ удалось восстановить работу установок первичной переработки нефти на НПЗ «Роснефти» в Рязани, а также на Куйбышевском заводе. С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища. В конце марта Reuters сообщал, что по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года.