ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (782-й день) | Россия изменила тактику массированных ударов по Украине

Солдаты 3-го батальона Национальной гвардии Украины "Свобода" бригады "Рубеж" молятся, стоя у костра во время ротации в Киевской области, Украина, 11 апреля 2024 года.

ФОТО: Efrem Lukatsky | Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved