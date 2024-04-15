ФОТО | В Нарве открыли новый детский сад. Мэр Тоотс уверен, что он самый красивый в Эстонии

„Само здание в целом стало похоже на детскую площадку“, - отметил проектировщик. Также Маркус добавил, что стояла задача найти место в здании не только бассейну и соляной комнате, но и комнате для шитья костюмов. „Я не знаю, есть ли где-то еще в мире садик, в котором сделана комната для шитья костюмов,“ - улыбается Каасик. В этой специальной комнате будут шить костюмы для выступлений детей, там они и будут храниться. У садика уже имеется внушительный запас театральных и танцевальных костюмов.

Как рассказал проектировщик Маркус Каасик, представитель агентства „3+1 arhitektid“, их задачей было вписать здание в Старый город, что стало вызовом. „Если быть честным, - сказал он, - оно не хотело помещаться на отведенную для строительства территорию“. Поэтому архитекторы были вынуждены придумать оригинальное решение: использовать пространство не в плоскости, а построить садик вверх. Так и получилось, что детская площадка разместилась на крыше.

Кухни в новом здании нет, еду детям привозят. Из-за этого получилось так, что услуги питания оказались выше по стоимости, но чтобы все было честно, город решил компенсировать разницу в цене за свой счет, поэтому родители платят за питание детей как и в других садиках. На втором этаже находятся детские группы. Есть в здании и лифт, а площадки для прогулок расположены на территории садика, как будто бы внутри, - на первом и втором этажах. На первом - гуляет ясельная группа, на втором - группы сада, при хорошей погоде, они могут выходить за пределы здания. Рядом находится еще одна большая игровая площадка, но на ней гуляют и школьники. Детей уже четвертый день родители привозят в новое здание.

В нем начали работать шесть групп - четыре обычные и две ясельные. Сейчас детей поменьше, чем 128, потому что в связи с переездом, кто-то из детей перешел в садики поближе к дому. На первом этаже расположены рабочие помещения сотрудников, ясельные группы, большой музыкальный и спортивный зал, столовая.

Так архитектура садика и оказалась уникальной. „Если бы было достаточно места, то он выглядел бы более обычно, нам пришлось приложить максимум наших творческих усилий“, - уточнил Каасик.

Яан Тоотс отметил, что новый садик - самый красивый в Эстонии. „Он супер, я доволен результатом“, - сказал мэр во время торжественной части открытия садика.

Когда перед гостями, которые пришли поздравить руководство садика с открытием, выступали малыши, новый директор Елена Киссин, для которой сегодня, 15 апреля, первый рабочий день в должности, активно пританцовывала с сторонке, поддерживая детей. До этого она три года проработала в садике „Красная шапочка“ (садик поменял название с первого апреля на „Ваналинна“- ред.) в должности завуча. По словам бывшего директора Хели Адамович, она передала садик в супер надежные руки. „У Елены пульсируют идеи, она свободно владеет тремя языками, эстонский у нее очень хороший, детям будет хорошо здесь с ней“, - сказала Адамович о своей преемнице.

Она добавила, что, на ее взгляд, садик удобен для детей. „Первое время, когда я пришла, мне казалось, что здесь слишком просторно, было необычно видеть садик таким, а сейчас я уже привыкла, садик стал теплым и родным, конечно, все равно его еще нужно обживать, но старт очень хороший“, - сказала Хели Адамович.

На Елену Киссин новое здание также произвело приятное впечатление: „Я подумала, когда зашла - вау! Даже не знала, за что зацепиться взглядом. И здесь красиво, и здесь здорово. Все новое, современное, функциональное“.

Елена рассказала, что пока в садике осталась прежняя программа, потому что для детей переезд - это стресс, что-то еще новое надо вводить постепенно. „У детей не было столовой, не было лифтов, туалеты устроены теперь по-другому“, - прокомментировала она.

Пока здание выглядит немного пустым, но Елена уверена, что очень скоро полки стеклянных стеллажей займут различные дипломы и кубки, а на других полках и стенах появятся детские творческие работы.

Она добавила, что дети довольны питанием и даже говорят, что их кормят, как в ресторане.

Набором в детский сад занимается Отдел культуры горуправы, все желающие в порядке очереди могут попасть в этот детский сад.