ВИДЕО | Test in Tallinn: зарядка электромобиля со скоростью самолета?
В последнее время зарядные станции для электромобилей стали быстрее и мощнее настолько, что даже самые быстрые и дорогие машины могут быть заряжены за 15 минут. Но протестировать инновационные разработки в реальных условиях без помощи Таллинна было бы практически невозможно – отмечает региональный менеджер ElectroAir Станислав Суворов.
- Мы решили принять участие в программе Test in Tallinn, поскольку это дает нам замечательную возможность протестировать наши инновационные разработки зарядки электромобилей в реальных условиях, чтобы получить отзывы о них от непосредственных пользователей – как от владельцев электромобилей, так и от операторов зарядных станций, – подчеркивает Станислав Суворов. – В рамках этой программы в Таллинне мы хотели бы опробовать такие решения, как умная зарядка, а также двусторонняя зарядка, которая позволяет передавать энергию через зарядную станцию не только в сам автомобиль, но и из электромобиля обратно в сеть для обеспечения стабильности работы сети.
ElectroАir — это эстонское предприятие, всю свою продукцию разрабатывает и производит в Эстонии, недалеко от Таллинна, и 97 процентов этой продукции идет за рубеж. Используя свой опыт в производстве наземных источников питания для авиации, предприятие перенесло стандарты качества и надежности в производство зарядных станций.
Таллинн призывает всех, у кого есть интересные идеи и инновационные разработки, с помощью которых можно улучшить жизнь горожан, участвовать в конкурсе: продумать, какую проблему своим продуктом или услугой вы хотите решить, создать прототип – и подать заявку для участия в Test in Tallinn на tallinn.ee!
Все подробности в ВИДЕО!
Больше информации: tallinn.ee/ru