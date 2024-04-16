ВИДЕО | Test in Tallinn: зарядка электромобиля со скоростью самолета?

- Мы решили принять участие в программе Test in Tallinn, поскольку это дает нам замечательную возможность протестировать наши инновационные разработки зарядки электромобилей в реальных условиях, чтобы получить отзывы о них от непосредственных пользователей – как от владельцев электромобилей, так и от операторов зарядных станций, – подчеркивает Станислав Суворов. – В рамках этой программы в Таллинне мы хотели бы опробовать такие решения, как умная зарядка, а также двусторонняя зарядка, которая позволяет передавать энергию через зарядную станцию не только в сам автомобиль, но и из электромобиля обратно в сеть для обеспечения стабильности работы сети.