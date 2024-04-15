МНЕНИЕ | Реформистка: отмена „налогового горба“ увеличит доходы большинства работающих людей

Агрессивное вторжение России в Украину усложнило и нашу экономическую ситуацию. Несмотря на повышение зарплат и пенсий, возросшие расходы многое „съедают“. Недавно Банк Эстонии и Министерство финансов представили свой экономический прогноз. Чего ждать стране и нашим кошелькам, когда речь идет о деньгах? Прогнозы подтверждают, что худшее уже позади, и экономика демонстрирует признаки восстановления: министерство финансов уже сейчас прогнозирует экономический рост в 3,3 % к 2025 году. Свою роль в прогнозе оживления экономики сыграет и отказ от „налогового горба“.