Мнение
15.04.2024, 19:30

МНЕНИЕ | Реформистка: отмена „налогового горба“ увеличит доходы большинства работающих людей

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Йоко Алендер
Yoko Alender
Yoko Alender
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Агрессивное вторжение России в Украину усложнило и нашу экономическую ситуацию. Несмотря на повышение зарплат и пенсий, возросшие расходы многое „съедают“. Недавно Банк Эстонии и Министерство финансов представили свой экономический прогноз. Чего ждать стране и нашим кошелькам, когда речь идет о деньгах? Прогнозы подтверждают, что худшее уже позади, и экономика демонстрирует признаки восстановления: министерство финансов уже сейчас прогнозирует экономический рост в 3,3 % к 2025 году. Свою роль в прогнозе оживления экономики сыграет и отказ от „налогового горба“.

Уже с 2025 года наконец-то перестанет действовать прогрессивный подоходный налог, который несправедливо съедает доходы людей, и будет установлен единый не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 700 евро в месяц, или 8400 евро в год.

Больше всего от этой системы выиграет средний класс, который серьезно пострадал от налоговой системы, действующей с 2018 года. Я уверена, что государство должно поощрять работающих на совесть людей, а не наказывать их высоким подоходным налогом.

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