Иран запустил по Израилю более 300 дронов и ракет. Почти все удалось сбить: как работает ПВО Израиля?

Технологии

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Питер Лернер заявил в эфире BBC, что всего в атаке были задействованы 170 беспилотников, 120 баллистических и 30 крылатых ракет. Запуски производила не только армия Ирана, но и близкие к Тегерану группировки в Ираке и Йемене. По словам другого официального спикера ЦАХАЛ, Даниэля Хагари, были сбиты “99%” дронов и ракет, направлявшихся в сторону Израиля. Незначительные повреждения получила лишь авиабаза Неватим на юге страны. Жертв среди гражданского населения удалось избежать, однако один ребенок получил тяжелые ранения.