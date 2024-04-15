Шахматиста Непомнящего спасли скрипящие ботинки соперника

Главным событием 9-го тура шахматного турнира претендентов в канадском Торонто стала победа индийского гроссмейстера Видита Гуджрати над американцем Хикару Накамурой. Видит в Канаде выступает неровно: то выигрывает, то проигрывает, но против Накамуры он проводит партии, как будто с удвоенной энергией: нокаутировал знаменитого стримера в первом круге и буквально добил мощным ударом во втором, пишет Чемпионат.

Теперь Хикару вновь необходимо кого-то обыгрывать, чтобы вернуться в лидирующую группу, поскольку он на целое очко отстает от идущих на первом месте россиянина Непомнящего и индийца Гукеша Доммараджу, а также на пол-очка позади ещё одного индийца Рамешбабу Прагнанандхи.

Надо сказать, что при этом и Непомнящему пришлось непросто в поединке с Алирезой Фируджей (Франция). Битвы Яна и Алирезы – одни из самых ожесточенных в элите (счёт – 5:3 в пользу россиянина), и, как подчеркнул Непомнящий, тут успех обычно сопутствует тому, кто играет белыми.

На этот раз преимущество первого хода было у Фируджи, однако Алиреза разыграл внешне безобидное двойное фианкетто, которое обычно оттачивает в бесконечных блиц-партиях в интернете. Увы, на выходе из дебюта Непомнящий сыграл неточно и вдруг на ровном месте угодил под страшный натиск. Но собрался и сумел найти красивый маневр, благодаря которому его король смог сбежать буквально через всю доску из опасной зоны.

Интересно, что в этот момент случилось то, что повлияло на всю дальнейшую игру. После партии Фируджа пожаловался в организационный комитет, что главный судья Маргетис нанёс ему психологический удар.

«В самый напряженный момент, когда я прогуливался во время хода Яна, он подошёл ко мне и сказал, чтобы я больше не гулял по залу, потому что моя обувь шумит во время ходьбы по деревянному полу. Он попросил не перемещаться по залу и прийти завтра в другой паре обуви, однако мои ботинки вполне официальные, и я ношу их уже больше года. Это выбило меня из колеи, и я полностью потерял концентрацию», – написал Алиреза.