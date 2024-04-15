В Сиднее мужчина с ножом напал на священника во время мессы

В заявлении полиции говорится, что несколько человек получили ранения, не представляющие опасности для жизни. Нападавший был задержан.

Служба транслировалась в соцсетях в прямом эфире, и нападение попало на видео. На кадрах видно, как во время проповеди мужчина подбегает к священнику, бьет его ножом, после чего тот падает, а нападавший продолжает наносить удары. После этого на помощь священнику подбегают несколько верующих.

Пострадавший священник — Мар Мари Эммануил, епископ Ассирийской православной церкви. Как отмечает Sydney Morning Herald, он известен своим ультраконсерватизмом — в частности, он публично высказывается против ЛГБТК+, а во время пандемии был активным ковид-диссидентом.

Двумя днями ранее в Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Westfield. Шесть человек погибли, нападавший был застрелен полицией.

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