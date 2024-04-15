Правда ли, что посольство Украины через Facebook вербовало жителей Таджикистана в Интернациональный легион?
В конце марта 2024 года в Сети стали распространять скриншот, якобы сделанный на странице украинской дипмиссии в Душанбе. Это изображение нередко использовали как доказательство причастности Киева к теракту в „Крокус Сити Холле“. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
Вечером 22 марта террористы ворвались в расположенный в подмосковном Красногорске концертный зал „Крокус Сити Холл“, где должен был состояться концерт группы „Пикник“. Нападавшие открыли огонь по сотрудникам площадки и пришедшим туда зрителям, а затем подожгли здание. Жертвами стрельбы и пожара, как сообщили в МЧС РФ утром 30 марта (после этого официальные данные не обновлялись), стали 144 человека, ещё 551 пострадал. На момент написания этого разбора известно об аресте как минимум десяти обвиняемых в совершении и организации теракта, граждан Таджикистана и выходцев из этой страны.Ответственность за нападение взяло на себя „Исламское государство“, на близких к группировке ресурсах даже появилось видео, снятое одним из террористов во время атаки на „Крокус“. Однако российские официальные лица и провластные медиа почти сразу после теракта стали обвинять в организации случившегося Киев. В свою очередь, МИД Украины назвал эти заявления „спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе“. Спустя почти сутки после теракта президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что пытавшиеся скрыться террористы „двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы“. 24 марта по Telegram-каналам стал распространяться скриншот поста, якобы размещённого в Facebook на странице посольства Украины в Таджикистане. В публикации дипмиссии были приведены контакты для желающих вступить в Интернациональный легион — созданное вскоре после начала полномасштабного российского вторжения подразделение территориальной обороны Украины, к которому могут присоединиться добровольцы из других стран. „Как граждане Таджикистана могли попасть в ГУР Украины? Примерно, как на скрине. Слепоглухонемой МИД Таджикистана не в курсе видимо насчёт вербовки своих граждан в ряды укронацистов“, — прокомментировал появление скриншота канал „Zergulio🇷🇺“ (176 000 просмотров на момент написания этого разбора; авторская орфография и пунктуация сохранены).Среди других каналов, опубликовавших это изображение, — Readovka (1,4 млн просмотров), „Дмитрий Василец“ (237 000), „🇷🇺Dontstopwar“ (219 000), „Осташко! Важное“ (161 000), lpr 1 (149 000) и „Сплетница“ (125 000). Скриншотом делились некоторые СМИ (например, „Украина.ру“, Ura.ru и „Блокнот“), а также пользователи „ВКонтакте“, „Дзена“, Facebook и X. 3 апреля, спустя полторы недели после теракта, о вербовке граждан Таджикистана в украинскую армию через посольство в Душанбе заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. „Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России“, — заявил он на встрече секретарей советов безопасности государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Эту цитату распространили крупнейшие российские медиа.
В публикациях Telegram-каналов, распространявших скриншот, нет ссылки на пост в Facebook, в котором посольство Украины в Таджикистане призывает граждан этой страны вступить в Интернациональный легион. На самом скриншоте отсутствует информация, позволяющая установить дату публикации, — лишь сказано, что пост появился за четыре дня до этого. Текст при этом написан по-русски, хотя дипмиссия (по крайней мере, в последние месяцы) использует в Facebook таджикский и украинский. Впрочем, пост мог быть автоматически переведён самой соцсетью, а соответствующее примечание обрезано автором скриншота.
«Проверено» изучило страницу украинского посольства в Таджикистане и не обнаружило такой публикации. Более того, в аккаунте дипмиссии сейчас стоит другое фото профиля — изображение трезубца с герба Украины и дуга в цветах национального флага. Та же картинка, но с логотипом проекта «Крымская платформа» внизу появилась на этом месте в августе 2021 года — Киев как раз готовился к первому международному саммиту для обсуждения будущего аннексированного полуострова. Фото профиля сменили в марте 2022 года, а современный аватар стоит с ноября 2023-го, но на вирусном скриншоте все равно виден вариант с логотипом «Крымской платформы».
Ошибки, выдающие подделку, есть и в самом тексте на распространяемом изображении. Так, желающим присоединиться к Интернациональному легиону Украины предлагают перейти на сайт fightforua.org, который перестал быть главной площадкой для набора добровольцев не позднее ноября 2023 года. С тех пор на портале указано, что он находится на реконструкции, а посетителям предлагают перейти на одну из страниц легиона в соцсетях. Актуальный сайт подразделения — ildu.com.ua.
Также в публикации среди контактов для заинтересовавшихся приведен адрес электронной почты и два номера телефона. Указанный имейл, как свидетельствуют данные специализированных сервисов, существует, однако в открытом доступе он впервые появился вместе со скриншотом. На сайте Интернационального легиона в качестве контактного адреса почты указан int_legion_ua@post.mil.gov.ua, именно по нему в обход посольств и консульств советуют подавать заявки. Первый из двух телефонов со скриншота действительно принадлежит Интернациональному легиону, он вместе с ещё одним указан на официальном сайте (без примечания, что это номер «колл-центра») и отсутствовал на портале, адрес которого указан в посте. Второй приведённый в вирусной публикации телефон имеет код Таджикистана. Найти владельца номера не удалось, однако посольство Украины в этой стране использует другие номера.
МИД Таджикистана отверг обвинения в том, что власти страны как минимум допустили, а как максимум — потворствовали вербовке своих граждан, которую организовало расположенное в Душанбе украинское посольство. «Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований. <…> Полагаем необходимым воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев, которые способны ввести общественность в заблуждение» — заявил пресс-секретарь таджикистанского внешнеполитического ведомства Шохин Самади.
В распространении скриншота не последнюю роль сыграло государственное РИА «Новости». 24 марта в 14:12 по московскому времени оно опубликовало эту картинку в своём Telegram-канале, указав, что соответствующая информация появилась на сайте украинской дипмиссии в Таджикистане «за несколько недель до теракта [в "Крокусе"]». Об этом агентство сообщило со ссылкой на «военного эксперта, экс-сотрудника спецслужбы, полковника в отставке» Бахтиёра Рахмонова, он же и предоставил редакции скриншот. По словам собеседника РИА «Новости», публикации с призывом вступить в Интернациональный легион якобы появлялись на сайте посольства 9 и 18 марта (найти их ни на странице в Facebook, ни среди архивированных копий «Проверено» не смогло).
На странице Рахмонова в Facebook говорится, что он окончил Новосибирский государственный технический университет и Академию МВД Таджикистана, возглавляет Комитет по делам воинов-интернационалистов, а с 2017 года работает журналистом в региональной газете «Кулябская правда». В одном из постов мужчина называет себя полковником запаса, а в другом обращается к сотрудникам органов военной контрразведки словом «коллеги». Впрочем, до теракта в «Крокусе» никаких публикаций в СМИ, где Рахмонов выступал бы в качестве военного эксперта, «Проверено» не обнаружило.
22 марта, вскоре после атаки на концертный зал, Рахмонов опубликовал в своём профиле пост, в котором перечислил несколько известных на тот момент событий, связанных с происшествием, и выразил соболезнования. «Твари уже боятся, что последствия для Украины из-за теракта в "Крокусе" будут катастрофическими. Собственно, отсюда и поспешные заявления Госдепа США, что Украина не при чём», — говорилось в публикации. Ни заявления о вербовке жителей Таджикистана в Интернациональный легион через украинское посольство, ни скриншотов в этой записи Рахмонова не было. Не рассказывал он о подобном на своей странице ни до, ни после этой записи.
Вирусный скриншот (только без ретуши) до РИА «Новости» распространили по Telegram несколько крупных каналов, некоторые опубликовали его ещё накануне, 23 марта, и никто не назвал Рахмонова первоисточником. Судя по всему, государственное агентство под видом эксклюзива опубликовало скриншот, который к тому моменту почти сутки был доступен в Telegram, а потом разместило на своём сайте и большое интервью с человеком, который, как утверждается, его прислал.
Таким образом, вирусный скриншот не может служить доказательством того, что посольство Украины в Таджикистане вербовало местных жителей в Иностранный легион и тем более для совершения теракта в «Крокус Сити Холле». Ни этой, ни иных подобных публикаций нет в аккаунте дипмиссии в Facebook, а на распространяемом изображении есть ошибки, свидетельствующие о фальсификации. Факт вербовки также отрицает МИД Таджикистана.
Итог: Фейк