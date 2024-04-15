Правда ли, что посольство Украины через Facebook вербовало жителей Таджикистана в Интернациональный легион?

В публикациях Telegram-каналов, распространявших скриншот, нет ссылки на пост в Facebook, в котором посольство Украины в Таджикистане призывает граждан этой страны вступить в Интернациональный легион. На самом скриншоте отсутствует информация, позволяющая установить дату публикации, — лишь сказано, что пост появился за четыре дня до этого. Текст при этом написан по-русски, хотя дипмиссия (по крайней мере, в последние месяцы) использует в Facebook таджикский и украинский. Впрочем, пост мог быть автоматически переведён самой соцсетью, а соответствующее примечание обрезано автором скриншота.

«Проверено» изучило страницу украинского посольства в Таджикистане и не обнаружило такой публикации. Более того, в аккаунте дипмиссии сейчас стоит другое фото профиля — изображение трезубца с герба Украины и дуга в цветах национального флага. Та же картинка, но с логотипом проекта «Крымская платформа» внизу появилась на этом месте в августе 2021 года — Киев как раз готовился к первому международному саммиту для обсуждения будущего аннексированного полуострова. Фото профиля сменили в марте 2022 года, а современный аватар стоит с ноября 2023-го, но на вирусном скриншоте все равно виден вариант с логотипом «Крымской платформы».

Ошибки, выдающие подделку, есть и в самом тексте на распространяемом изображении. Так, желающим присоединиться к Интернациональному легиону Украины предлагают перейти на сайт fightforua.org, который перестал быть главной площадкой для набора добровольцев не позднее ноября 2023 года. С тех пор на портале указано, что он находится на реконструкции, а посетителям предлагают перейти на одну из страниц легиона в соцсетях. Актуальный сайт подразделения — ildu.com.ua.