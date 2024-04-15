Нападение в Сиднее: убийца специально выбирал женщин, считают в полиции

Пять из шести погибших от рук Джоэла Каучи в торговом многолюдном комплексе Westfield Bondi Junction были женщинами. Еще несколько человек, в том числе маленькая девочка, получили ранения.

Как сказала интервью австралийскому телеканалу ABC News комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Вебб, было „очевидно“, что Каучи выбирал в качестве жертв именно женщин.

Единственный погибший мужского пола — охранник центра 30-летний Фараз Тахир, попытавшийся остановить Каучи.

Другими жертвами стали 47-летняя Джейд Янг, 55-летняя Пикрия Даршиа, 25-летняя Доун Синглтон, 38-летняя Эшли Гуд и Чэн Исюань, которой предположительно было от 20 до 30 лет.

„Видеозаписи говорят сами за себя — сказала Вебб. — Для меня и для других следователей очевидно… что преступник сосредоточился на женщинах и избегал мужчин“.

„Мы не знаем, что творилось в голове у преступника, и именно поэтому важно, чтобы детективы, не жалея времени, опросили тех, кто его знает“.

Власти ранее заявили, что у Каучи, скорее всего, были проблемы с психическим здоровьем.

Его отец, Эндрю Каучи, рассказал журналистам, что Джоэл страдал психическими заболеваниями и недавно прекратил прием лекарств.

„Для вас он чудовище. Для меня он был очень больным мальчиком“, — сказал он в видеоролике, опубликованном газетой The Australian.

„Он хотел девушку, у него не было социальных навыков, и он был расстроен до потери рассудка“, — добавил он, когда его спросили, почему его сын мог напасть на женщин.

Эшли Гуд была смертельно ранена, пытаясь защитить свою девятимесячную дочку, также получившую ранение. Ее срочно доставили в больницу, и, по словам представителей штата, после нескольких часов экстренной операции состояние ребенка значительно улучшилось.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подтвердил, что китаянка Чэн Исюань была студенткой и училась в Сиднее. О трагедии сообщили членам ее семьи, и в настоящее время они едут в Австралию.