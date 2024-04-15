Нападение в Сиднее: убийца специально выбирал женщин, считают в полиции
Как считает австралийская полиция, мужчина, зарезавший шестерых посетителей торгового центра в Сиднее, по-видимому, выбирал в качестве жертв женщин. Об этом пишет BBC News Русская служба.
Пять из шести погибших от рук Джоэла Каучи в торговом многолюдном комплексе Westfield Bondi Junction были женщинами. Еще несколько человек, в том числе маленькая девочка, получили ранения.
Как сказала интервью австралийскому телеканалу ABC News комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Вебб, было „очевидно“, что Каучи выбирал в качестве жертв именно женщин.
Единственный погибший мужского пола — охранник центра 30-летний Фараз Тахир, попытавшийся остановить Каучи.
Другими жертвами стали 47-летняя Джейд Янг, 55-летняя Пикрия Даршиа, 25-летняя Доун Синглтон, 38-летняя Эшли Гуд и Чэн Исюань, которой предположительно было от 20 до 30 лет.
„Видеозаписи говорят сами за себя — сказала Вебб. — Для меня и для других следователей очевидно… что преступник сосредоточился на женщинах и избегал мужчин“.
„Мы не знаем, что творилось в голове у преступника, и именно поэтому важно, чтобы детективы, не жалея времени, опросили тех, кто его знает“.
Власти ранее заявили, что у Каучи, скорее всего, были проблемы с психическим здоровьем.
Его отец, Эндрю Каучи, рассказал журналистам, что Джоэл страдал психическими заболеваниями и недавно прекратил прием лекарств.
„Для вас он чудовище. Для меня он был очень больным мальчиком“, — сказал он в видеоролике, опубликованном газетой The Australian.
„Он хотел девушку, у него не было социальных навыков, и он был расстроен до потери рассудка“, — добавил он, когда его спросили, почему его сын мог напасть на женщин.
Эшли Гуд была смертельно ранена, пытаясь защитить свою девятимесячную дочку, также получившую ранение. Ее срочно доставили в больницу, и, по словам представителей штата, после нескольких часов экстренной операции состояние ребенка значительно улучшилось.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подтвердил, что китаянка Чэн Исюань была студенткой и училась в Сиднее. О трагедии сообщили членам ее семьи, и в настоящее время они едут в Австралию.
Работодатель Доун Синглтон — магазин модной одежды в торговом центре — в своем сообщении в социальных сетях отозвался о ней как о „милом, добросердечном человеке, у которого вся жизнь была впереди“.
Фараз Тахир, по словам премьер-министра, совсем недавно иммигрировал в Австралию из Пакистана.
Четыре человека, пострадавшие во время нападения, уже выписаны из больницы. По данным местных СМИ, еще восемь находятся в состоянии от тяжелого до стабильного.
Для расследования инцидента была создана специальная ударная группа; полиция штата Новый Южный Уэльс заявила, что расследование может продлиться несколько месяцев.
Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс сказал, что весь Сидней потрясен этим преступлением, и объявил о проведении расследования действий полиции.
Каучи уже попадал в поле зрения полиции в своем родном штате Квинсленд, но его никогда не арестовывали и не привлекали к ответственности. По данным представителей полиции Квинсленда, в течение нескольких лет он вел бродячий образ жизни, а в 17 лет у него впервые диагностировали психическое заболевание.
Информации о лечении Каучи от психиатрических заболеваний в Новом Южном Уэльсе — штате, где произошло нападение, — нет, и власти обещают тщательно расследовать ситуацию.
Нападение в одном из самых крупных и популярных торговых центров страны потрясло Австралию, где массовые убийства происходят редко.
В понедельник по всей стране приспустили флаги, здание Сиднейского оперного театра подсветили огнями в знак памяти о жертвах.
К Bondi Junction приходят люди, чтобы оставить цветы и открытки у импровизированного мемориала.