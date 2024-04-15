Новые решения в городском пространстве Таллинна: смотрите какие красивые зеленые зоны появятся рядом с вашим домом этим летом

Центральные зоны Яама и Мустакиви были распланированы в прошлом году в сотрудничестве с Таллиннским союзом архитекторов и местными сообществами и будут завершены в августе 2024 года.

Сейчас, когда природа пробуждается после зимы, работа в рамках „Зеленого следа“ продолжится. Руководитель проекта „Зеленый след“ Лийна-Лийс Урке из Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства рассказывает, что сегодня работа идет над новыми решениями для общественного пространства в центре районов Нымме и Ласнамяэ: „Идея в том, чтобы активизировать локальные центры районов, чтобы у людей было приятное общественное пространство в их собственном районе. Проекты носят временный характер: для подобных изменений городского пространства не требуется разрешение на строительство, и их реализация существенно дешевле, чем капитальная реконструкция большой зоны центра, а также их можно реализовать значительно быстрее. Временные решения позволяют протестировать, как спроектированные архитекторами пространство и функции воспринимаются местными жителями, и дают время для разработки постоянных решений“.

В 2023 году одной из целей Таллинна как Зеленой столицы Европы было внести свой вклад в изменение городского пространства – сформировать более качественную и приятную для людей городскую среду. Для этого был создан проект „Зеленый след“, в рамках которого в столице организовали, например, первые плодовые рощи и цветочные луга, оживили территории рядом с Горхоллом и в Пирита, и кроме того, была переосмыслена одна из главных площадей города – Ратушная площадь. „С помощью проекта „Зеленый след“ реализовано множество идей и проектов, которые продолжаются и после завершения года Зеленой столицы Европы и, надеюсь, станут частью обычной практики формирования городского пространства Таллинна, – говорит Анн Кристийн Энтсон , архитектор, городской планировщик Центра стратегического управления Таллинна, автор нескольких идей в рамках проекта „Зеленый след“. – Я уверена, что такие быстрые изменения освежают город и также подчеркивают привлекательность этих мест для местных жителей“.

Популярный летний парк на Ратушной площади откроется вновь. В начале мая на площади появятся скамейки, сцена и павильоны, а в начале июня добавятся контейнеры с растениями.

В этом году цветочные луга, засеянные в мае прошлого года семенами отечественных цветов, будут выглядеть совершенно иначе. Обычно такие луга достигают пика своей красоты на второй-третий год после посадки. Всего в городе 14 цветочных лугов, они есть в каждом районе.

„Летний парк в этом году будет выглядеть немного иначе. Один из принципов тактического урбанизма – быстрые эксперименты и тестирование в городском пространстве разных вариантов. И исходя из отзывов горожан, туристов и организаторов крупных мероприятий, в новом году мы изменим расположение модулей, а также скорректируем подбор растений“, – говорит Лийна-Лийс Урке.

Популярный летний парк на Ратушной площади откроется вновь. В начале мая на площади появятся скамейки, сцена и павильоны, а в начале июня добавятся контейнеры с растениями.

Урке отмечает, что этот концептуальный проект хорошо иллюстрирует то, что подземные трассы, к сожалению, в значительной степени диктуют нам, какое городское пространство мы можем сформировать над поверхностью земли. „И при этом благодаря новому парку горожане получат возможность сделать паузу и отдохнуть в городе среди зелени, а также будут иметь доступ к площадке для занятий скейтбордингом“.

Этот парк станет временным решением – до того момента, пока будет разработан детальный план этой зоны и на его базе более основательно перестроено пространство. „Мы считаем важным уже сейчас сделать это место более зеленым и жизнь здесь более активной, потому что долгосрочные изменения пространства будут осуществлены, возможно, лишь спустя годы. Отсюда и название: поскольку мы строим парк с использованием методов тактического урбанизма без землекопных работ, исходя из ограничений можем использовать лишь пространство между техническими трассами. При более основательной реконструкции территории подземные трассы, конечно, должны быть упорядочены, чтобы коммуникации не препятствовали созданию качественного общественного пространства“, – добавляет Энтсон.

„Это важная для пешеходов зона, связывающая районы Татари и Веэренни. Нынешняя организация пространства ориентирована на автомобили, а пешеходный маршрут прерывается. И наша цель – организовать зеленое место отдыха как для жителей окрестных домов, так и для прохожих, – говорит одна из авторов идеи нового парка Анн Кристийн Энтсон. – Важно также создать в этой зоне водопроницаемую поверхность и озеленение, чтобы уменьшить влияние островов тепла в центре города“.

В этом году планируется также построить временный городской парк рядом с улицей Лийвалайа, перед пустующим сейчас бывшим зданием Харьюского уездного суда. Он будет называться Трассовый парк – название отражает обилие в городском пространстве подземных технических трасс, а также их произвольное расположение.

„Летний парк в этом году будет выглядеть немного иначе. Один из принципов тактического урбанизма – быстрые эксперименты и тестирование в городском пространстве разных вариантов. И исходя из отзывов горожан, туристов и организаторов крупных мероприятий, в новом году мы изменим расположение модулей, а также скорректируем подбор растений“, – говорит Лийна-Лийс Урке.

В этом году цветочные луга, засеянные в мае прошлого года семенами отечественных цветов, будут выглядеть совершенно иначе. Обычно такие луга достигают пика своей красоты на второй-третий год после посадки. Всего в городе 14 цветочных лугов, они есть в каждом районе.

После зимы также проводится обновление парклетов: идут работы по техническому обслуживанию деревянных конструкций и обновлению зеленых насаждений.

„В прошлом году мы обозначили маршрут приморского променада, добавив различные зоны активности. Теперь планируем рядом с зоной для сбора снега построить выход прямо к морю от новой трамвайной остановки на улице Румби, чтобы еще лучше соединить город с морем. По пути можно будет ознакомиться с тестовыми решениями или пройти зону в игровой форме, например, по балансировочной дорожке“, – говорит Энтсон.

Изменения городского пространства разрабатываются в сотрудничестве с местными жителями

Одним из важных аспектов проекта „Зеленый след“ является инклюзивность: планировка центров районов обсуждалась с местными жителями, учитывались их отзывы, сейчас такой же процесс осуществляется при планировании Трассового парка.

„Я считаю, что все изменения в городском пространстве мы должны разрабатывать в сотрудничестве с местными жителями, чтобы получить информацию о местных потребностях, подготовить людей к изменениям и создать решения, которые действительно необходимы и помогут сделать город лучше для местных жителей“, – говорит Энтсон.